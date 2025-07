Histórico: El Club Unión de Villa Jardín inauguró su cancha propia tras años de lucha y gestión

La jornada no solo marcó un hito institucional, sino también un triunfo personal para su actual presidente, Nildo “Chiqui” Cuello, quien expresó entre lágrimas su alegría por ver concretado el proyecto que lideró durante sus cuatro años de gestión. “Es una alegría inmensa para mi ser el presidente que inaugura una sede y una cancha en cuatro años”, dijo Cuello a 7Paginas, visiblemente emocionado

El dirigente no ocultó que el camino no fue fácil: “Tuve que atravesar un proceso con gente muy mala leche, que se encargó de atacarme con injurias, calumnias y ataques permanentes. Pero gracias a mi familia, a mi esposa y a la gente que me acompañó en la comisión directiva, supimos sobrellevar todo. Hoy demostramos que con gestión, trabajo y compromiso todo se puede lograr”.

Donde antes había un basural a cielo abierto, hoy se levanta un moderno predio deportivo, con cancha propia y sentido de pertenencia. Cuello destacó el apoyo de muchas personas y autoridades que colaboraron para que el sueño se hiciera realidad:

“No quiero dejar de agradecer al ex senador provincial Armando Gay, quien consiguió el expediente del terreno que pertenecía a la Provincia. Luego fue el ex intendente Enrique Cresto quien lo cedió en comodato al Club Unión, y finalmente el intendente actual Francisco Azcué, quien facilitó herramientas, logística y personal municipal, concretando una gran obra como el entubamiento del arroyo que atraviesa el predio, lo que nos permitió ganar espacio para la cancha”.

Además, Cuello resaltó el apoyo recibido de la Liga Concordiense de Fútbol y su presidente, Julio Larroca, quien donó tejidos para el cerramiento y pintura para el campo de juego.

Con este paso histórico, el Club Unión ya comenzó a disputar partidos de categorías juveniles como Sub 13, Sub 17 y Reserva en su propia cancha, y según adelantó Cuello, “muy pronto jugará la Primera División, lo que será la frutilla del postre”.

Finalmente, dedicó un mensaje a todos los que lo acompañaron, “Hoy me encuentro rodeado de gente espectacular, con el mismo sentido de futuro y progreso para el club. Gracias a los hinchas de corazón y a Dios, que jamás se apartó de mi lado. Este es un sueño cumplido”.

La inauguración de la cancha no solo representa una obra de infraestructura, sino un verdadero símbolo de superación, pertenencia y esperanza para toda la comunidad de Villa Jardín.

