Histórico golpe al narcotráfico en Entre Ríos: secuestran 250 kilos de cocaína valuados en más de 10 millones de euros

La provincia de Entre Ríos fue escenario de uno de los operativos antidrogas más importantes de los últimos años, luego de que la Policía provincial, en coordinación con la Justicia Federal, lograra secuestrar 250 kilogramos de cocaína de máxima pureza durante un procedimiento realizado en el norte entrerriano.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, calificó el hecho como “uno de los procedimientos de incautación terrestre de drogas más importantes que se registran en la provincia” y destacó el trabajo realizado por las fuerzas de seguridad y la Justicia Federal.

“Estamos hablando de 250 paquetes de cocaína valuados en más de 10 millones de euros en Europa que, por suerte, no van a llegar a ningún hogar”, afirmó el mandatario durante una conferencia de prensa brindada junto al ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, la jueza federal de Concordia, Analía Ramponi, y el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

Frigerio atribuyó el resultado del operativo al “valor, coraje y profesionalismo” de la Policía entrerriana, al trabajo articulado con la Justicia Federal y a la estrategia de control fronterizo implementada desde el inicio de su gestión.

“Identificamos diez lugares estratégicos y los controlamos como nunca antes en la historia. Este resultado es consecuencia de estar en el territorio y de cuidar nuestras fronteras”, sostuvo.

Además, confirmó que entre los detenidos se encuentra Carlos Fiordelino, señalado por las autoridades como uno de los narcotraficantes más peligrosos del país, quien permanece alojado en una unidad penitenciaria de Paraná.

Una persecución de película

El procedimiento comenzó en un puesto de control ubicado sobre la Ruta Provincial 28, cerca del límite con Corrientes, cuando dos efectivos policiales detectaron movimientos sospechosos en los ocupantes de un automóvil Mercedes Benz de alta gama.

Al solicitar la inspección de varios bolsos que transportaban, los sospechosos emprendieron una veloz fuga que derivó en una intensa persecución policial.

Según detalló el ministro Roncaglia, el vehículo recorrió varios kilómetros hasta que sufrió el reventón de uno de sus neumáticos, circunstancia que permitió a los uniformados interceptar el automóvil y reducir a sus ocupantes sin que se produjeran enfrentamientos armados.

Durante la requisa se encontraron numerosos ladrillos compactos de cocaína que, tras los análisis correspondientes, arrojaron un peso total cercano a los 250 kilos.

“Quiero destacar a un oficial ayudante con apenas tres años de carrera y a un sargento ayudante con 16 años de servicio. Entre ambos no llegan a ganar tres millones de pesos y lograron interceptar un cargamento valuado en unos 10 millones de euros”, remarcó Roncaglia.

El sello del “León” y posibles conexiones internacionales

Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos de droga presentaban un sello con la figura de un león.

Según trascendió, esta marca aparece vinculada en distintas investigaciones internacionales a organizaciones criminales dedicadas al tráfico de cocaína y ha sido relacionada en varias causas con estructuras vinculadas al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Este elemento refuerza la hipótesis de que Entre Ríos pudo haber sido utilizada como corredor estratégico para el traslado de cargamentos internacionales destinados a grandes centros urbanos o a circuitos de exportación.

La investigación continúa en Concordia

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, quien confirmó que ya se ordenaron múltiples medidas probatorias para avanzar sobre la estructura criminal detrás del cargamento.

La magistrada evitó brindar detalles específicos por tratarse de una investigación en curso, aunque destacó el compromiso de los funcionarios judiciales y policiales que participaron del operativo.

“Quería agradecer el compromiso, el esfuerzo y el trabajo de todos los funcionarios que intervinieron en el procedimiento, así como también de mi equipo de trabajo”, expresó.

Ramponi informó además que los dos primeros detenidos fueron indagados durante el fin de semana y que posteriormente se sumó un tercer detenido, quien también quedó a disposición de la Justicia Federal.

“Se evitaron más de 800 mil dosis”

Por su parte, el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, destacó la dimensión del procedimiento y aseguró que el resultado es producto de años de capacitación e incorporación de recursos para combatir el narcotráfico.

“Cuando llegamos al lugar ya se había montado un operativo cerrojo que permitió neutralizar a los sospechosos y recuperar los bolsos, la droga, el arma y los teléfonos celulares”, explicó.

González reveló que dialogó personalmente con los dos policías que iniciaron el procedimiento y destacó la emoción con la que vivieron el operativo.

“Con lágrimas en los ojos me dijeron que no podían expresar lo que sentían. Eso refleja que este trabajo se hace con pasión”, afirmó.

Finalmente, dimensionó el impacto del secuestro al señalar que la cocaína incautada equivale a unas 810.000 dosis.

“Eso es lo más importante. Se evitó que una enorme cantidad de droga llegara a nuestros jóvenes y a nuestras comunidades”, concluyó.

Con la investigación todavía en marcha y nuevas medidas judiciales previstas para los próximos días, el operativo ya quedó registrado como uno de los golpes más contundentes al narcotráfico en la historia reciente de Entre Ríos.

Redaccion de 7Paginas