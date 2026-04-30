Histórico hecho en el Hospital Santa Rosa de Chajarí, por una exitosa intervención quirúrgica de alta complejidad

El Hospital Santa Rosa de Chajarí continúa elevando su nivel prestacional y de respuesta ante casos complejos. En las últimas horas, el nosocomio fue escenario de una histórica intervención quirúrgica: una quistectomía de maxilar superior para remover un quiste de aproximadamente 5 centímetros de diámetro.

La magnitud de la lesión requirió un abordaje quirúrgico minucioso y la aplicación de anestesia general, marcando un precedente en la capacidad operativa del equipo médico local para este tipo de patologías maxilofaciales.

Trabajo coordinado y multidisciplinario

El éxito de la operación radicó en la sinergia de diferentes especialidades. La intervención estuvo liderada por el Od. Sebastián Brizio, quien trabajó de forma conjunta con el Dr. Gustavo Taborda (Otorrinolaringólogo). La seguridad del paciente durante el procedimiento estuvo garantizada por la Dra. Heysa Alzuru, responsable de la anestesia.

Asimismo, el equipo de quirófano cumplió un rol esencial en la logística y asistencia de la cirugía:

Instrumentadoras quirúrgicas: María de los Ángeles Canteros y Sol Laderach.

Equipo de enfermería: Eliana Siandra y Nayla Dalzotto.

Compromiso con la salud pública

Desde la institución destacaron que este tipo de logros reflejan el valor de la precisión, la experiencia y, sobre todo, el trabajo en equipo. Cada profesional aportó su conocimiento para alcanzar un resultado óptimo en una zona anatómicamente delicada como es el maxilar superior.

Con esta intervención, el Hospital Santa Rosa reafirma su compromiso de brindar una atención segura, profesional y centrada en el paciente, evitando en muchos casos derivaciones a centros de mayor complejidad en otras ciudades y fortaleciendo la salud pública de Chajarí y sus alrededores.

Con información de hospital Santa Rosa

Redaccion de 7Paginas