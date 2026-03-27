Histórico: Más de 90 músicos interpretarán la «Misa Criolla» en el Auditórium de Federación

En el marco de las celebraciones por Semana Santa, la ciudad de Federación se prepara para recibir un evento artístico sin precedentes. Por primera vez, el escenario del Auditórium Ciudad de Federación (Irigoyen y Las Rosas) será el epicentro de una de las obras más emblemáticas de la cultura nacional: «La Misa Criolla», de Ariel Ramírez.

La cita es el sábado 4 de abril a las 21:00 horas. La magnitud del concierto es tal que contará con más de 90 músicos en escena, integrando un ensamble regional de altísimo nivel que unirá voces e instrumentos de distintas localidades.

Un ensamble de hermandad regional

Según lo anticipado a 7Paginas, la interpretación de esta obra maestra contará con la participación de la Orquesta Municipal de San Salvador junto a una potente masa coral integrada por:

La Coral Cantiamos de Chajarí.

El Coral Municipal de Laguna Paiva (Santa Fe), como invitado especial.

Integrantes del Coro Polifónico San Salvador.

El Coral Voces Libres de Federación.

La dirección de esta imponente puesta se completará con la participación especial de Rubén Monzón como solista y el virtuosismo de Uriel Troncoso en el charango, garantizando una noche cargada de identidad y emoción argentina.

Repertorio y solidaridad

Antes del plato fuerte con la obra de Ramírez, el público podrá disfrutar de un repertorio sumamente amplio que recorrerá sonidos del litoral y diversos géneros interpretados por los coros y la orquesta sinfónica.

Este evento extraordinario cuenta con la organización conjunta de la Orquesta Federaense de Cuerdas y la Biblioteca Rivadavia. Es importante destacar el fin solidario de la velada: la orquesta organizadora destinará la totalidad de lo recaudado por la venta de entradas a la Biblioteca, apoyando así a una de las instituciones culturales más queridas de la ciudad.

Entradas y capacidad

Debido a que el Auditórium de Federación dispone de una capacidad limitada de 500 butacas, se recomienda adquirir los tickets con antelación.

Valor de la entrada: $15.000.

Punto de venta: Sede de la Biblioteca Rivadavia (Avenida Entre Ríos 67).

Sin duda, será una oportunidad única para vivir la Semana Santa a través de la música y el compromiso social en un marco de excelencia artística.