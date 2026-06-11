Histórico para Concordia: Del club Salto Grande al Mundial 2026 con la Selección Argentina

Si bien Senesi saltó al profesionalismo en San Lorenzo de Almagro, el orgullo en la costa del Uruguay es total: el marcador central dio sus primeros pasos y se formó en las divisiones inferiores del Club Salto Grande de Concordia, desde donde proyectó una carrera que hoy lo posiciona en la elite mundial.

El motivo del llamado de Scaloni

La convocatoria de urgencia se desencadenó tras confirmarse una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha de Balerdi (defensor del Olympique de Marsella), lo que lo dejó al margen del torneo. Scaloni prefirió tomarse unos días para evaluar alternativas y esperar la evolución de otros futbolistas averiados antes de dar el nombre definitivo.

La versatilidad de Senesi terminó de convencer al cuerpo técnico, especialmente ante las alarmas encendidas por Nicolás Tagliafico, quien arrastra una sobrecarga y está en duda para el debut del martes 16 de junio contra Argelia. Al ser un central zurdo consolidado, el concordiense le ofrece a Scaloni una variante clave en el sector izquierdo de la defensa, permitiendo incluso correr a Lisandro Martínez como lateral en caso de ser necesario.

Un presente de oro: Flamante refuerzo del Tottenham

El defensor de 29 años llega a la Copa del Mundo en el mejor momento de su carrera profesional. Viene de cerrar una temporada consagratoria en la Premier League con el Bournemouth, club donde disputó 38 partidos, aportó 5 asistencias, ganó 196 duelos individuales y mantuvo la valla invicta en 11 ocasiones.

Su extraordinario rendimiento despertó el interés de los gigantes europeos, concretándose recientemente su millonario traspaso al Tottenham Hotspur, donde compartirá zaga central con otro baluarte de la Scaloneta: Cristian «Cuti» Romero.

«Es una sensación muy especial ser jugador del Tottenham. Cada vez que salga a la cancha daré lo mejor de mí para enorgullecer a los hinchas. Quiero ganar títulos aquí», expresó el entrerriano tras ponerse la camiseta de los Spurs.

El camino de un grande: De la parquización local a Europa

El recorrido de Marcos Senesi es el reflejo del esfuerzo y la perseverancia:

Inicios: Formación en las infantiles del Club Salto Grande (Concordia).

Salto profesional: Debutó en San Lorenzo en 2016, donde jugó 72 partidos.

Consagración en Europa: Transferido al Feyenoord de Países Bajos (116 partidos, 9 goles y finalista continental). En 2022 pasó al Bournemouth, jugando 129 cotejos en la liga más competitiva del mundo.

Selección Mayor: Tras haber formado parte del Mundial Sub-20 en 2017 y ser tentado por la selección de Italia, debutó como titular en la Mayor en octubre de 2025 ante Venezuela. Hoy, la vida y el fútbol le dan revancha con su primera convocatoria mundialista.

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Con la incorporación del orgullo concordiense, la nómina de 26 futbolistas quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina y Nahuel Molina.

Mediocampistas: Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Delanteros: Julián Álvarez, Lionel Messi, Nicolás González, Thiago Almada, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, José Manuel López y Lautaro Martínez.

Redaccion de 7Paginas