Histórico para el fútbol de Concordia: Marcos Senesi sería titular ante Jordania en el Mundial 2026

Si bien el entrenador aún no confirmó oficialmente la formación, distintos medios nacionales y periodistas acreditados en la Copa del Mundo coinciden en que el zaguero concordiense integraría el once inicial, en una decisión que responde a la intención del cuerpo técnico de darle minutos a jugadores que todavía no tuvieron participación en el certamen.

Un orgullo para Concordia

De confirmarse la alineación, Senesi se convertirá en protagonista de un hecho sin precedentes para el fútbol concordiense, al ser titular en un partido de la máxima cita del fútbol mundial.

El defensor inició su carrera en el Club Salto Grande de Concordia antes de continuar su formación en San Lorenzo y dar el salto al fútbol europeo, donde consolidó una destacada trayectoria que hoy lo acerca a cumplir el sueño de disputar un Mundial con la camiseta albiceleste.

Scaloni piensa en la rotación

Con la clasificación a la siguiente instancia ya asegurada y el primer puesto del grupo confirmado tras la victoria por 2 a 0 sobre Austria y el triunfo de Argelia frente a Jordania, Lionel Scaloni aprovecharía el encuentro para preservar a varios titulares y dar rodaje a futbolistas que todavía no debutaron en la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, el entrenador confirmó que Cristian «Cuti» Romero no estará disponible debido al golpe sufrido en una de sus rodillas durante el partido anterior, lo que abre la puerta para el ingreso de Senesi en la zaga central.

Además, el cuerpo técnico también analiza realizar modificaciones en otras líneas del equipo para llegar con todos los jugadores en óptimas condiciones al cruce por los dieciseisavos de final.

La posible formación

De acuerdo con la información difundida por la prensa nacional, Argentina saldría al campo de juego con:

Juan Musso; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Giuliano Simeone, Nico Paz y Julián Álvarez.

La presencia de Lionel Messi continúa siendo una incógnita y dependerá de la decisión que adopte el cuerpo técnico horas antes del encuentro.

El partido

Argentina enfrentará a Jordania este sábado 27 de junio, desde las 23:00 (hora argentina), en la ciudad de Dallas, con el objetivo de cerrar la fase de grupos con puntaje ideal y llegar con el plantel en plenitud a la etapa eliminatoria.

Para los concordienses, más allá del resultado, todas las miradas estarán puestas en Marcos Senesi. Su probable presencia desde el inicio representa un motivo de orgullo para toda la ciudad y un reconocimiento al camino recorrido por un futbolista que comenzó su carrera en Concordia y hoy está a un paso de escribir una de las páginas más importantes de la historia deportiva local.

Redaccion de 7Paginas