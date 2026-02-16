Histórico vecino de Puerto Yeruá criticó a las autoridades por el abandono del Museo Geológico

Se trata de Daniel Ubaldo Repetto, docente jubilado que desde 1960 mantiene un vínculo estrecho con la comunidad ribereña. Junto a su madre, Carmen Rafaela Eiris, quien recientemente cumplió 100 años, conforman una verdadera memoria viva del pueblo y de su evolución a lo largo de más de seis décadas.

En diálogo con Diario del Sur, Repetto evocó sus primeros años en la zona, cuando descendía por las barrancas esquivando camoatíes, y recordó con emoción sus viajes en el recordado “Lucerito” de los Bertochi, las tradicionales facturas de la familia Brassesco para el Día del Niño, el Club Social y a familias históricas como Silva, Logegaray y Álvarez, entre tantas otras que marcaron la vida social de Puerto Yeruá.

“Por todos esos momentos felices que vivimos en mi Puerto Yeruá, me da mucha tristeza ver el abandono de ciertos sectores, como el Museo a cielo abierto de interés geológico. Esta crítica es para construir y no para destruir”, remarcó.

Reclamo formal a las autoridades

A través de una misiva dirigida al intendente y a los concejales, Repetto manifestó su inquietud por la falta de mantenimiento del espacio, al que calificó como único en su naturaleza en la Argentina y con gran potencial turístico.

En su carta, advierte sobre el deterioro progresivo de la barranca de piedra, afectada por el crecimiento de raíces de árboles de distintas especies que, según describe, están desprendiendo grandes bloques y dañando las rejas y barandas protectoras.

Además, señaló que la maleza cubre las capas geológicas que conforman el atractivo principal del museo y también la antigua escalera construida a comienzos del siglo XX, cuando se desarrolló el puerto.

Repetto aseguró que desde hace más de diez años viene planteando la situación a distintas gestiones municipales y que incluso se ha ofrecido para colaborar en la supervisión de tareas de corte y extracción de árboles y limpieza del lugar, junto a personal municipal.

“Evitemos accidentes y sigamos construyendo Puerto Yeruá”, expresó en su escrito, donde dejó constancia de su domicilio y documentación personal, poniendo su reclamo a disposición de las autoridades.

El planteo del histórico vecino reabre el debate sobre la preservación del patrimonio natural y geológico de la localidad, en un contexto donde el turismo es señalado como uno de los ejes de desarrollo para la comunidad.