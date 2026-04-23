Hito histórico en Concordia: la Cooperativa Eléctrica inauguró su sistema de generación de energía solar

En la mañana de este jueves, el predio de calles Alberdi y San Juan —sitio donde en 1933 comenzó a gestarse la soberanía energética de la ciudad— fue escenario de un salto hacia el futuro. La Cooperativa Eléctrica de Concordia inauguró formalmente su sistema de generación de energía solar, marcando el inicio de una era de sustentabilidad para la institución.

El acto, contó con una fuerte presencia institucional, encabezada por el presidente de la Cooperativa, Marcelo Spinelli, y el vicepresidente Martín Santana. Estuvieron acompañados por el intendente Francisco Azcué, el presidente de FACE (Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas), José Álvarez, representantes de CTM, legisladores provinciales como Enrique Cresto, y referentes de diversas cooperativas de la región, además del ingeniero Jose Colombo, quien estuvo a caro de la instalación de los paneles solares.

Volver a las raíces para proyectar el futuro

El Dr. Marcelo Spinelli no ocultó su emoción al recordar que en esos mismos galpones se empezó a generar energía en 1939 con motores diesel. «Siempre se sale para adelante. Los momentos de crisis son cuando hay que dar el salto», expresó.

Spinelli destacó que el sistema solar fue instalado por una empresa entrerriana, a cargo del ingeniero José Colombo, demostrando que la región está a la altura de las mejores tecnologías del país. «Si la solución no es colectiva, no es solución. O salimos entre todos o no salimos», sentenció el presidente de la entidad.

«Un esfuerzo de los socios»

Por su parte, José Álvarez (FACE), quien viajó desde Mendoza para el evento, subrayó que el crecimiento de la cooperativa hacia servicios como internet y televisión es un ejemplo a nivel nacional. Al observar la renovación de la flota de vehículos expuesta en el lugar, señaló: «Lo más importante que deben entender los socios es que ese vehículo es una herramienta para mejorar el servicio; es el esfuerzo que ponen los asociados con su cuota social para que la ayuda llegue más rápido ante una emergencia climática».

El respaldo municipal: Innovación y Sustentabilidad

El intendente Francisco Azcué felicitó a la conducción de la Cooperativa por la administración eficiente de los recursos en un contexto económico complejo. «Este tipo de inversiones adquieren un valor mayor en momentos de dificultad e incertidumbre», valoró.

Azcué también vinculó esta obra con el perfil de ciudad que busca su gestión: «Debemos crecer de una manera sostenible, pensando en las generaciones futuras. Esta inversión amplía la capacidad de producción y cuida el impacto ambiental». Además, adelantó que se trabaja en conjunto con la Cooperativa y ENERSA en una nueva subestación transformadora para potenciar el Parque Industrial.

Nuevos servicios en el horizonte

Más allá de la energía solar, el evento sirvió de plataforma para anuncios clave que diversifican la oferta de la Cooperativa:

Televisión: Incorporación oficial del servicio de TV para los asociados.

Internet: Ampliación de la red de fibra óptica en más sectores de la ciudad.

Gas Envasado: Proyectos de extensión para llegar a más hogares con este servicio esencial.

La jornada culminó con la firma de la recepción formal de la obra y el acto simbólico de «levantar la palanca», integrando oficialmente la energía del sol a la red eléctrica de todos los concordienses.

Fuente y redacción de 7Paginas