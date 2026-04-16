Hito histórico en Federación: Por consenso político, la ciudad tendrá su primer Juzgado de Faltas

La ciudad de Federación vive un acontecimiento que será recordado como un punto de inflexión en su historia administrativa y judicial. En el marco de la IV Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Deliberante (HCD), se logró lo que parecía imposible durante años: el consenso total de las fuerzas políticas para dar luz verde a la creación del Juzgado Municipal de Faltas.

Este logro pone fin a una espera de más de 20 años. Desde que se iniciaron las primeras gestiones hace dos décadas, diversos proyectos quedaron en el camino, pero hoy, gracias a la madurez política de los representantes locales, la iniciativa se ha convertido en una realidad tangible para todos los federaenses.

Un respaldo legislativo contundente

El cuerpo legislativo no solo aprobó la estructura del juzgado, sino que también dio curso favorable a los dictámenes fundamentales que regirán su funcionamiento:

Régimen de Faltas y Penalidades de la Ciudad de Federación.

Código de Procedimientos en materia de Faltas Municipales.

Reglamento Interno de Funcionamiento.

Este paquete normativo garantiza que el nuevo organismo cuente con las herramientas legales necesarias para actuar con transparencia y celeridad desde el primer día.

Autoridades y puesta en marcha

La designación de las autoridades también fue fruto de la unanimidad. La Dra. María Celeste Lorenz fue ratificada como la flamante Jueza de Faltas de Federación. Su nombramiento surge de un proceso de selección por concurso de oposición realizado en julio de 2025, donde obtuvo el mayor puntaje. La acompañará en la gestión Nelson Zampedri, quien asumirá el rol de secretario del juzgado.

Recuperación de patrimonio y sede propia

Más allá de lo administrativo, el municipio ha avanzado en la infraestructura. Gracias a gestiones para recuperar una propiedad estratégica, el Juzgado de Faltas contará con una sede propia. Actualmente, el edificio está siendo objeto de refacciones integrales y ya se trabaja en la instalación del mobiliario necesario para su apertura inmediata.

Un paso hacia la autonomía

La creación de este juzgado no es solo un trámite burocrático; representa un salto institucional para Federación. Al contar con un organismo propio para juzgar las infracciones municipales, la ciudad gana en autonomía, ordenamiento urbano y seguridad jurídica, asegurando que el cumplimiento de las normas locales sea tratado por profesionales especializados y de forma independiente.

Sin dudas, este consenso político marca un precedente de trabajo conjunto por el bien común, cerrando una deuda histórica con la comunidad y proyectando a Federación hacia un futuro de mayor institucionalidad.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Páginas