Hito operativo en el Aeropuerto de Concordia: Vuelo sanitario internacional trasladó a una paciente al Uruguay

Según se indicó a 7Paginas, en las primeras horas de la tarde de este domingo, el Aeropuerto de Concordia fue escenario de un complejo y coordinado operativo sanitario de alcance internacional. La terminal local recibió y despachó un vuelo que trasladó a una paciente hacia la República Oriental del Uruguay, demostrando la capacidad de respuesta logística y administrativa de la ciudad.

Una acción coordinada a gran escala

Para que el traslado pudiera concretarse con éxito y en los tiempos críticos que exige la salud, se activó un protocolo de internacionalización que contó con la participación de múltiples organismos. El despliegue incluyó la labor de:

Seguridad y Control: PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria), Dirección Nacional de Migraciones y ARCA (ex Aduana).

Aviación y Logística: ANAC, EANA (Navegación Aérea), personal de la Torre de Control y del Aeropuerto (EDAAC).

Salud y Emergencias: Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, Bomberos Zapadores, SENASA y el Servicio Meteorológico Nacional.

Esta articulación permitió que los trámites fronterizos y sanitarios se realizaran con la celeridad necesaria para garantizar el bienestar de la paciente trasladada.

Tecnología y experiencia al servicio de la vida

La aeronave utilizada para el operativo fue un Beechcraft King Air B-200 de la empresa Aerovida. Se trata de una firma con más de 36 años de trayectoria, fundada y dirigida por médicos, especializada en aeroevacuaciones complejas.

El Aeropuerto como eslabón vital

Este suceso reafirma que el aeropuerto Comodoro J.J. Pierrestegui es mucho más que una terminal de transporte; es un nodo estratégico para la región de Salto Grande. Especialmente en casos de vuelos sanitarios, la ubicación y operatividad de la pista concordiense definen el tiempo de respuesta entre una emergencia y la atención médica adecuada en centros de mayor complejidad.

Desde la administración del aeropuerto destacaron que el éxito de la misión cumplió con todos los objetivos previstos, consolidando a Concordia como un punto clave para la logística sanitaria regional.