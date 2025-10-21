Homenajearon a mujeres de Concordia que se destacan por su servicio al prójimo

En el marco del Día de la Madre, la Municipalidad de Concordia realizó este lunes un emotivo homenaje a mujeres de distintos barrios que se destacan por su espíritu solidario y su compromiso con la comunidad. La actividad tuvo lugar en el local municipal, y fue encabezada por el intendente Francisco Azcue, junto al subsecretario de Cultura y Educación, Carlos Gatto, agentes territoriales y representantes de las once seccionales de la ciudad.

Durante el acto, se reconoció a madres elegidas por sus propios vecinos por su dedicación, esfuerzo y vocación de servicio. Son mujeres que, desde diferentes ámbitos —comedores, clubes, capillas, centros educativos o iniciativas barriales—, brindan su tiempo y energía para mejorar la vida de otros.

El evento comenzó con las palabras del subsecretario Carlos Gatto, quien destacó:

“Hoy no celebramos solo a las madres, celebramos a las mujeres que sostienen el alma de nuestra ciudad. A esas que transforman el dolor en fortaleza, las carencias en oportunidades y los sueños en realidades compartidas”.

Gatto resaltó que cada una de las homenajeadas representa “una historia escrita en las calles de cada barrio, en las manos que cocinan, en las palabras que consuelan y en las miradas que acompañan”. Además, subrayó el valor de las madres que enseñan, contienen y lideran desde el amor, muchas veces sin buscar protagonismo.

Por su parte, el intendente Francisco Azcue agradeció la presencia de las madres y destacó el valor de fortalecer los lazos comunitarios:

“Esta transformación que estamos llevando adelante no es solo estructural. La más importante es la transformación cultural: recuperar los valores del trabajo, del esfuerzo y del mérito que hicieron grande a nuestra ciudad”.

El jefe comunal enfatizó que su gestión busca “fortalecer la familia como núcleo de desarrollo humano” y reivindicó a la madre como “pilar fundamental” dentro de ese proceso.

“Queremos mostrar buenos ejemplos —dijo Azcue—, porque creemos que para que Concordia vuelva a florecer, cada uno debe hacer lo que corresponde… y un poco más”.

El acto concluyó con un cálido aplauso para todas las homenajeadas, seguido por el show musical de Alejandro Quintana y el grupo De la Hostia, que aportaron ritmo y alegría al cierre de una jornada cargada de emoción, reconocimiento y esperanza.

Desde el municipio destacaron que el homenaje busca fortalecer el sentido de comunidad, visibilizar el trabajo cotidiano de las mujeres solidarias y reafirmar los valores que sostienen la vida social de Concordia.