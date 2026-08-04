Homenajearon en Federación a trabajadores de la madera por su trayectoria y aporte a una de las actividades históricas de la ciudad

Con motivo del Día del Maderero, celebrado el pasado 2 de agosto, referentes de las agrupaciones Orígenes y Vamos Federación llevaron adelante un emotivo reconocimiento a trabajadores del sector maderero, destacando su trayectoria y el aporte realizado a una actividad que forma parte de la identidad productiva de la ciudad.

Según supo 7Paginas, los organizadores recorrieron los domicilios de los homenajeados para entregarles una distinción en reconocimiento a los años de trabajo, compromiso y dedicación dentro de una de las industrias más importantes de Federación.

Los trabajadores reconocidos

En esta oportunidad, los vecinos homenajeados fueron:

Luis Omar Céspedes

Juan Manuel Engelman

Hugo Burna

Óscar Rafael Gallo

Carlos González

Cacho Reniero

Daro Vago

Los reconocimientos fueron definidos mediante una votación y alcanzaron tanto a trabajadores en actividad como a jubilados y referentes históricos del sector.

Una actividad clave para la historia de Federación

Desde las agrupaciones destacaron a este medio, que la industria maderera representa una de las principales actividades económicas que marcaron el desarrollo de Federación, incluso desde los tiempos del antiguo emplazamiento de la ciudad, antes de la relocalización por la construcción de la represa de Salto Grande.

A lo largo de los años, cientos de familias encontraron en la madera una fuente de trabajo y crecimiento, convirtiendo a este rubro en uno de los motores productivos de la región.

Reconocimiento al esfuerzo y al legado

Los organizadores señalaron que el objetivo de la iniciativa fue poner en valor el esfuerzo de quienes dedicaron su vida al trabajo de la madera y dejaron una huella en la comunidad.

«Desde Agrupación Orígenes y Vamos Federación felicitamos a cada uno de ellos y agradecemos el legado que dejaron y continúan dejando en nuestra comunidad», expresaron.

El homenaje concluyó con un saludo especial a todos los trabajadores del sector, destacando la importancia de preservar la memoria y reconocer a quienes contribuyeron al crecimiento de una actividad que forma parte de la historia y del desarrollo económico de Federación.