Homicidio en Colón: Un joven murió tras recibir una herida de arma blanca y detuvieron a su novia

El procedimiento policial se inició durante la tarde de este lunes, luego de un llamado de alerta que ingresó a la sala del comando informando sobre una persona herida en inmediaciones de las calles Castelli y Reibel.

Al arribar la primera patrulla al lugar indicado, los efectivos constataron que la víctima ya había sido trasladada por particulares hacia el Hospital San Benjamín.

De acuerdo al reporte de las autoridades médicas, el hombre ingresó al nosocomio con una severa lesión cortopunzante en la zona torácica. A pesar de los esfuerzos y las maniobras de asistencia realizadas por los profesionales de la salud, horas más tarde se notificó oficialmente su fallecimiento debido a la gravedad del cuadro.

Las primeras tareas investigativas y los testimonios recabados por las divisiones especializadas permitieron establecer que el ataque se habría producido en el interior de una vivienda ubicada sobre calle Tucumán al 1300. En ese contexto, las sospechas se dirigieron hacia su pareja, una mujer de 21 años.

Durante las inspecciones y rastrillajes efectuados en las inmediaciones del domicilio señalado, el personal policial logró secuestrar elementos de alta relevancia para la causa:

Un cuchillo con aparentes manchas hemáticas (sangre).

Un par de zapatillas, las cuales también presentaban signos de interés pericial.

Todos estos elementos fueron preservados y serán sometidos a las pericias científicas correspondientes en los laboratorios forenses.

Tras recolectar los primeros indicios, la Policía de Colón desplegó una intensa búsqueda para dar con el paradero de la presunta autora. Finalmente, la joven fue localizada y cercada en una vivienda situada sobre calle 9 de Mayo al 200.

Por disposición de la Unidad Fiscal en turno, la mujer quedó formalmente aprehendida y fue trasladada de inmediato a una dependencia policial, donde permanece alojada. En las próximas horas se continuará con la recepción de declaraciones y la realización de las pericias correspondientes para esclarecer la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades penales.

Con información de San Jose web

Redaccion de 7Paginas