Homicidio en Concordia: La víctima era madre de cuatro nenes

Tal lo informado este martes, el ataque se produjo en calle Lieberman al 859, frente a la casa de la madre de la víctima. Bravo fue trasladada de urgencia al Hospital Delicia Concepción Masvernat, pero lamentablemente no logró sobrevivir a la gravedad de la herida.

“Dejaron sin madre a cuatro nenes, la angustia es tremenda”

En medio del dolor, la familia de la víctima reclama justicia. Su hermana, Sheila Bravo, se presentó este martes por la noche en los Tribunales de Concordia junto a otros allegados para exigir respuestas. Allí grabó un video mostrando las denuncias que ya habían realizado contra los vecinos implicados en la pelea.

“La impotencia, tristeza y angustia que tenemos como familia es tremenda. No sabemos ni cómo explicar el dolor, pero estamos de pie porque hay cuatro criaturas que nos necesitan; hay cuatro denuncias hechas contra esta persona”, señaló con indignación.

La joven sostuvo que los conflictos habían comenzado meses atrás por la colocación de cámaras de seguridad en el barrio. “La muerte de mi hermana se pudo haber evitado. Quiero que todas las personas que estaban ahí paguen por lo que hicieron”, agregó.

Un video que evidencia la violencia

En las últimas horas trascendió un video que muestra la gresca y el momento en que Bravo es atacada. El material fue compartido por su hermana Sheila, pero no será difundido debido a la sensibilidad de las imágenes y a la participación de menores de edad en el hecho.

Antecedentes y reclamo de justicia

Según la familia, existían al menos cuatro denuncias previas contra las personas con las que se produjo el enfrentamiento. Pese a esas advertencias, los hechos de violencia se repitieron hasta desencadenar en este trágico desenlace.

El caso está siendo investigado por la Justicia, mientras la comunidad y los seres queridos de Jésica Bravo piden que el crimen no quede impune.

Con información de Ahora