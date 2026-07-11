Hondo pesar por el fallecimiento de la joven oficial de la Policía de Entre Ríos: tenía 26 años

Con “profundo pesar” las autoridades y todo el personal que integra la Jefatura Departamental Uruguay lamentaron el fallecimiento de la oficial de policía Gabriela Mariel Rodríguez, de 26 años de edad, acaecido en las últimas horas en las instalaciones del Hospital Justo José de Urquiza.

La joven funcionaria, quien actualmente prestaba servicios en las filas de la Jefatura Departamental Gualeguaychú pero era residente de la ciudad de Concepción del Uruguay, había sido ingresada en horas del mediodía de ayer al nosocomio local tras sufrir una grave lesión en su domicilio particular, donde pese al inmediato esfuerzo y asistencia brindada por los profesionales médicos, lamentablemente se constató su deceso con el correr de la jornada.

Ante este doloroso escenario, la Jefatura Departamental Uruguay, en representación de cada uno de sus efectivos, se hizo llegar “sus más sinceras y profundas condolencias a sus familiares, amigos, allegados y compañeros de fuerza, acompañándolos en este momento de irreparable pérdida y absoluto pesar”.

Asimismo se informó a la comunidad y a los medios de comunicación que no se brindarán mayores detalles respecto a las circunstancias que rodearon este triste suceso, en virtud del debido respeto, preservación del dolor íntimo y la privacidad de la familia afectada.

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