Hondo pesar por la muerte de una docente oriunda de Federación tras un incendio en Chajarí

Una profunda conmoción generó en Federación y Chajarí el fallecimiento de Marianela Carbajal, la docente de 47 años que permanecía internada en el Hospital Santa Rosa luego de sufrir graves quemaduras durante un incendio registrado en su departamento.

La mujer falleció este miércoles alrededor de las 10 de la mañana, como consecuencia de las lesiones sufridas en el siniestro ocurrido en un complejo ubicado en la intersección de las calles Champagnat y Mitre, en la ciudad de Chajarí.

Carbajal había sufrido quemaduras en aproximadamente el 85% de su cuerpo, por lo que desde el momento del incendio permaneció internada bajo atención médica.

Profundo dolor en Federación

La noticia causó especial impacto en Federación, donde Marianela Carbajal era ampliamente conocida por su actividad como docente.

A lo largo de su trayectoria, trabajó en varias instituciones educativas de esa ciudad, donde residía desde hacía muchos años.

Según la información aportada a 7Paginas, Carbajal había nacido en el estado de Paraná, Brasil, pero desde hacía décadas se encontraba radicada en Federación, donde desarrolló buena parte de su vida personal y profesional.

Su fallecimiento generó muestras de pesar entre integrantes de la comunidad educativa y vecinos que conocieron su trayectoria.

Investigan las causas del incendio

Tras el trágico desenlace, continúa la investigación destinada a determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio.

Según pudo saber 7Paginas, Bomberos Zapadores de Concordia se trasladaron hasta la ciudad de Chajarí para realizar las pericias correspondientes y establecer las causas que originaron el siniestro.

Los especialistas deberán determinar cómo se inició el fuego y las circunstancias que derivaron en el incendio dentro del departamento.

Mientras avanza la investigación, la comunidad educativa de Federación despide con profundo dolor a una docente que durante años formó parte de distintas escuelas de la ciudad.