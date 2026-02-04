Horror en Cerrito: investigan un presunto homicidio tras el hallazgo de un joven calcinado dentro de un auto

El vehículo, un Ford Fiesta, fue encontrado totalmente quemado durante la mañana de este miércoles, en un camino vecinal en dirección a la zona de Curtiembre. El auto se encuentra registrado a nombre de un joven de 25 años, domiciliado en el casco urbano de Cerrito, hijo de un policía retirado. Si bien aún no hay confirmación oficial, todo indicaría que el cuerpo hallado pertenecería al titular del rodado, quien se encuentra desaparecido desde la madrugada.

Según relató el padre del joven, entre la 1 y las 2 de la mañana escuchó que su hijo salió del domicilio a bordo del automóvil y desde ese momento no volvió a tener noticias de él. La coincidencia entre la desaparición y el hallazgo del vehículo incinerado refuerza la presunción de que se trataría de la misma persona.

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que “no hay nada claro aún, pero se está trabajando como si se tratara de un homicidio”, dado que las circunstancias del hecho no se corresponderían con un siniestro vial ni con una autodeterminación. La escena y el estado en que fue encontrado el vehículo orientan la investigación hacia un hecho violento, aunque los investigadores se mantienen cautos.

El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de Oro Verde, donde se realizará la autopsia correspondiente. Ese estudio será clave para determinar la causa de la muerte y establecer si la víctima presentaba lesiones previas al incendio. La identificación fehaciente del cuerpo se realizará mediante análisis odontológico o estudios de ADN, procedimientos que demandan más tiempo debido al estado de los restos.

En el lugar del hallazgo trabajan personal de la comisaría de Cerrito, la Policía Científica, Bomberos, el Ministerio Público Fiscal y, en las últimas horas, se sumó la División Homicidios de la Dirección de Investigaciones e Inteligencia Criminal.

Por el momento, no trascendieron datos que indiquen conflictos recientes o amenazas contra el joven desaparecido. Según su entorno, no tenía una dedicación laboral formal y no se conocían problemas personales relevantes. Hace aproximadamente dos años había sido mencionado en una investigación policial vinculada a una presunta venta de drogas al menudeo, aunque esa causa no logró reunir pruebas en su contra y no prosperó.

El caso reavivó el recuerdo del crimen de Carlos Gastón Schvintt, ocurrido el 15 de agosto de 2020, cuando el cuerpo de un joven de 20 años fue hallado calcinado dentro de su automóvil incendiado a la vera de la ruta 18, cerca del acceso a Viale. Aquel hecho, vinculado al narcomenudeo, nunca fue esclarecido y, pese a que la autopsia no determinó lesiones previas, la hipótesis de homicidio siempre se mantuvo vigente.

Mientras avanza la investigación y se aguardan los resultados de la autopsia, la ciudad de Cerrito permanece conmocionada por un hecho que, por su crudeza y misterio, genera profunda preocupación en toda la región.