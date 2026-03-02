Horror en Concordia: un hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida

De acuerdo a la información oficial suministrada a 7Paginas, se trataría de un femicidio seguido de suicidio, ocurrido presuntamente el pasado sábado.

El hallazgo

Al arribar al domicilio, los efectivos constataron que sobre una cama se encontraba fallecida Priscila Macarena Alanis, de 33 años, quien presentaba dos heridas de arma blanca a la altura del pecho.

En cercanías del cuerpo fue encontrado sin vida su pareja, identificado como Yedro Alcides Alfredo, de 31 años, quien se habría quitado la vida por ahorcamiento. Ambos estaban domiciliados en el lugar.

En la escena se procedió al secuestro de un cuchillo y teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes.

Últimos contactos y testimonios

Según se informó, no existían denuncias previas por violencia de género o familiar entre la pareja. No obstante, los tres hermanos de la mujer declararon que el último contacto telefónico con ella fue el viernes pasado. A partir del sábado perdieron comunicación, ya que no respondía llamados ni mensajes.

Asimismo, un vecino manifestó que el sábado al mediodía escuchó una discusión entre ambos en el patio de la vivienda. Luego de ese intercambio, la pareja ingresó al inmueble y no volvió a salir.

Antecedentes de la relación

La pareja llevaba aproximadamente diez años de convivencia y no tenía hijos en común. De acuerdo a los datos recabados, se habían separado en noviembre pasado, aunque retomaron la relación hace alrededor de un mes.

La investigación quedó en manos de la Justicia, que deberá confirmar la mecánica del hecho y establecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el crimen y el posterior suicidio.