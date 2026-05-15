Horror en Concordia: Una madre denuncia el abuso de su hija de dos años y exige la detención de su propia madre como cómplice

El barrio Universidad de Concordia se encuentra conmocionado tras conocerse los detalles de una denuncia por abuso sexual con acceso carnal contra una menor de apenas dos años. Camila Fernández, madre de la niña, relató con profundo dolor la secuencia de hechos que derivaron en la detención de Sebastián Domingo Salinas (33), quien era el conviviente de la abuela de la víctima.

Un escenario de desprotección y engaño

Según el testimonio de Camila a 7Páginas, ella se encontraba abocada al cuidado de otro de sus hijos, quien atraviesa graves problemas de salud. Ante esta emergencia, confió el cuidado de su hija de dos años a su propia madre. Sin embargo, la mujer debía viajar a Chajarí para cumplir trámites vinculados a una condena previa por estupefacientes y, presuntamente, dejó a la menor a cargo de Salinas.

El horror se descubrió el pasado jueves 7 de mayo, cuando Camila regresó al domicilio. «Desde la esquina escuchaba los gritos de mi hija que lloraba. Cuando entro, mi hija estaba sin pantalón y este tipo sin remera. Mi nena me decía: ‘Mamá, nene me hizo nana’, señalándose el pañal», relató la joven madre en la puerta de los Tribunales.

Hallazgo y confirmación médica

Tras retirar a la niña del lugar, Camila constató la gravedad de las lesiones en su hogar. «Le saqué el pañal y estaba toda rota, toda ensangrentada. Me sentí morir», describió. Tras radicar la denuncia, el médico forense confirmó el abuso y el desgarro, por lo que la menor debió iniciar un tratamiento médico prolongado.

El agresor, que inicialmente estuvo alojado en la Alcaidía, fue trasladado a la unidad de Villa Zorraquín tras las marchas de pedido de justicia realizadas por vecinos y allegados.

La denuncia contra la abuela: «Ella sabía todo»

El reclamo de Camila no se agota en la figura del abusador. La joven exige que su madre también sea detenida, considerándola cómplice necesaria del hecho. «Mi mamá fue cómplice porque hay mensajes y audios donde ella insistía con que Salinas quería cuidar a la nena. Después me mandaba mensajes diciendo que la fuera a buscar, que la nena la tenía cansada. Había sido que este sujeto ya había abusado de mi hija», denunció.

Camila vincula este comportamiento al entorno de consumo de sustancias de ambos y a un oscuro antecedente familiar: «Hace cuatro años pasó lo mismo con mi hermana por un ajuste de cuentas de mi mamá. Ella sabía lo que podía pasar y aun así dejó a mi hija con un loco que conoce hace cinco meses».

Soledad y pedido de justicia

Actualmente, Camila asegura sentirse sola en su reclamo, manifestando que su propia familia le ha dado la espalda para proteger a su madre. «El lazo de madre e hija yo ya lo perdí. No entiendo cómo pudo descuidar así a una bebé que no tiene fuerza para defenderse ni para pedir ayuda, más que su llanto».

Desde la Justicia le han pedido paciencia ante el avance de la causa, mientras la madre de la víctima asegura que no descansará hasta que tanto el autor material como quien permitió el hecho paguen con la cárcel.

Redacción de 7Paginas