Horror en Federación: La fiscalía confirmó que Luana llevaba aproximadamente un mes fallecida en su cama

Lo que comenzó como una sospecha aterradora se transformó este sábado en una confirmación oficial que estremece a la provincia y al país. La fiscal Josefina Penón, en diálogo con el programa «La Última Campana», confirmó que, según el informe preliminar del médico forense de Concordia, la adolescente Luana podría haber estado fallecida desde hace aproximadamente un mes.

El cuerpo de la menor, que padecía una discapacidad severa, fue hallado el pasado jueves en una vivienda del barrio 58 Viviendas. El avanzado estado de descomposición en el que se encontraba no solo ratifica el abandono absoluto, sino que ha dificultado a los peritos determinar con precisión la causa inmediata del deceso en una primera instancia.

Traslado a Paraná y peritajes exhaustivos

Debido a la complejidad del cuadro forense, la fiscal dispuso que los restos de Luana sean trasladados a la ciudad de Paraná. Allí se realizarán estudios complementarios y más exhaustivos para intentar establecer científicamente qué provocó la muerte de la adolescente, quien permaneció «olvidada» sobre una cama durante semanas mientras su familia continuaba con su rutina.

Situación procesal de los padres

Los padres de la menor permanecen detenidos y, según confirmó la fiscalía a La Ultima Campana, serán indagados en las próximas horas. La causa ha sido caratulada preventivamente como «Abandono de persona seguido de muerte», un delito que prevé penas de cumplimiento efectivo.

La investigación se centra ahora en varios ejes clave:

La madre: Se incorporaron antecedentes de salud mental y testimonios de vecinos sobre su comportamiento habitual.

El padre: Se investiga su grado de presencia en el hogar, ya que testimonios indican que no residía de manera permanente, aunque frecuentaba la vivienda en los últimos días.

El entorno: Declaraciones de vecinos y familiares directos buscan reconstruir la dinámica de una «vivienda del horror» donde convivía también un hermano menor de la víctima.

Una realidad difícil de asimilar

La fiscal Penón se mostró cauta pero firme al marcar que la causa se encuentra bajo reserva. «Aún restan incorporar múltiples pruebas y testimonios para esclarecer completamente lo ocurrido», señaló, remarcando la gravedad que implica la discapacidad de la menor como un agravante en el deber de cuidado.

Federación permanece sumida en la consternación. La crudeza de un cuerpo hallado tras 30 días de fallecido dentro de un hogar expone una falla social y familiar profunda que ahora espera, con sed de justicia, las respuestas de los tribunales.

Fuente La Ultima Campana