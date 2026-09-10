Horror en la ruta 14: viajaba con su hijo muerto en sus brazos

Los policías se entrevistaron con el chofer del colectivo un hombre de apellido Aranda, quien dijo que estaba viajando a bordo un niño de 12 años, sin signos vitales.

Ante tal afirmación, los uniformados se entrevistaron con la madre de la criatura, una mujer identificada como Yésica, quien dijo que su hijo padecía Parálisis cerebral, síndrome de West y una patología cardiovascular.

Tras el primer examen al niño, identificado como Jean de 12 años de edad, se constató que estaba fallecido, al parecer a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El caso fue caratulado como «investigación de causal de muerte».

El colectivo fue liberado para continuar su viaje y horas después también la mujer para trasladar a su hijo hacia Misiones

Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época)