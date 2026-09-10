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Jueves 10 de septiembre de 2026
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Horror en la ruta 14: viajaba con su hijo muerto en sus brazos

Un hecho espeluznante y horroroso tuvo lugar ayer en un colectivo que circulaba por ruta nacional N° 14, a la altura del kilómetro 635 cerca de Estación Torrent. El vehículo, perteneciente a la empresa Vía Bariloche/ Vía Tac, venía desde la localidad de Campana y tenía como destino final la provincia de Misiones. En el mismo viajaba una mujer con su hijo de 12 años que falleció. Se investiga el tiempo que transcurrió desde que el chico perdió la vida
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Redacción 7Paginas

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Los policías se entrevistaron con el chofer del colectivo un hombre de apellido Aranda, quien dijo que estaba viajando a bordo un niño de 12 años, sin signos vitales.

Ante tal afirmación, los uniformados se entrevistaron con la madre de la criatura, una mujer identificada como Yésica, quien dijo que su hijo padecía Parálisis cerebral, síndrome de  West y una patología cardiovascular.

Tras el primer examen al niño, identificado como Jean de 12 años de edad, se constató que estaba fallecido, al parecer a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El caso fue caratulado como «investigación de causal de muerte».

El colectivo fue liberado para continuar su viaje y horas después también la mujer para trasladar a su hijo hacia Misiones

Con datos de Roberto Zorrilla (periodista de diario época)