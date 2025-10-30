Horror y conmoción en Santiago del Estero: una mujer habría asesinado a su hija de 9 años

El dramático episodio ocurrió en una vivienda de calle Hipólito Yrigoyen al 500, en el barrio Palermo de la ciudad de La Banda. Personal de la Comisaría 13ª acudió al lugar alrededor de las 8.30, tras ser alertado por un llamado de emergencia.

En el domicilio, los efectivos se entrevistaron con los abuelos de la menor —Néstor Roger Russo y Estela Tula Peralta, ambos de 70 años—, quienes relataron que su hija, María de los Ángeles Russo, madre de la niña, padece problemas psiquiátricos. Según su testimonio, la mujer habría administrado tres pastillas de clonazepam a la pequeña, identificada como Diana Gómez Russo, provocándole la muerte.

El personal médico constató que la niña ya no presentaba signos vitales y que no tenía lesiones visibles, por lo que los investigadores presumen que el fallecimiento se produjo por intoxicación con psicofármacos.

En el lugar trabajaron los fiscales Mariano Gómez, Natalia Saavedra y Álvaro Yagüe, junto con personal de Criminalística y la División Homicidios, quienes realizaron las pericias correspondientes. El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia.

La causa fue caratulada como “homicidio calificado por el vínculo”, y la madre quedó bajo custodia policial a disposición del Ministerio Público Fiscal.

El hecho generó una profunda conmoción en la comunidad bandeña y en toda la provincia, donde familiares y vecinos no salen de su asombro ante la magnitud de la tragedia.