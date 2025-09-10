Hospital Masvernat: concluyó la renovación del servicio de Diagnóstico por Imágenes

Más de 400 m² intervenidos

Los trabajos abarcaron más de 400 metros cuadrados en la planta baja del hospital e incluyeron el recambio de pisos, revestimientos en paredes y mejoras edilicias que modernizan el sector. La obra contó con el financiamiento de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en coordinación con el Ministerio de Salud de Entre Ríos, como parte de un plan integral de modernización hospitalaria.

Obra por etapas para garantizar el servicio

La ejecución se realizó en distintas etapas, planificadas por la empresa a cargo, lo que permitió minimizar las interferencias en el funcionamiento del servicio y asegurar la continuidad en la atención.

Un plan integral de mejoras

Esta puesta en valor se suma a una serie de intervenciones que ya alcanzaron otras áreas del hospital, como la cocina, el laboratorio, el área administrativa, la Guardia Central y la Terapia Intensiva de Adultos.

Infraestructura que acompaña la calidad médica

El Masvernat, considerado uno de los hospitales de referencia en la provincia, avanza así en la consolidación de espacios más seguros, higiénicos y funcionales, tanto para los pacientes como para el personal de salud.