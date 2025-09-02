Hospital Masvernat: la autopsia preliminar de la beba Valentina confirmaría la versión clínica

Según informó el abogado de la familia oriunda de Feliciano, Nicolás Baldini, el estudio forense habría determinado que la causa de muerte coincide con lo asentado en la historia clínica: una hemorragia pulmonar seguida de paro cardíaco.

La palabra del abogado

“La autopsia se le ha dado una información preliminar a la madre. Si bien todavía no está el informe completo del médico forense, aparentemente el fallecimiento coincidiría con lo que figura en la historia clínica”, explicó Baldini en declaraciones a UNO.

El letrado advirtió que aún resta avanzar en la causa penal:

“Todavía falta transitar en la investigación y analizar en profundidad, con las herramientas jurídicas, por qué se cometió semejante hecho de negligencia”, afirmó.

Reclamo por falta de contención

Baldini también cuestionó la respuesta institucional. El pasado 28 de agosto, el Ministerio de Salud de Entre Ríos difundió un comunicado en el que señalaba que sus equipos técnicos y profesionales estaban a disposición de la familia para brindar acompañamiento. Sin embargo, el abogado aseguró que tal apoyo nunca se concretó.

“No se ha hecho ningún llamado telefónico a la familia. No se ha puesto a disposición ningún psicólogo ni médico. Entendemos que ese comunicado fue solo un intento de remediar la negligencia cometida”, expresó.

El dolor de la familia

El representante legal describió la situación emocional de los padres como crítica:

“La madre y el padre están muy mal. Ya era difícil transitar la muerte de un hijo, algo para lo que no estamos preparados, y todo se agravó por la manera en que se manejó el caso”.

Investigación en curso

La causa continúa bajo investigación penal en la Unidad Fiscal de Concordia, mientras que en el ámbito del Ministerio de Salud se inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades en lo ocurrido dentro del hospital.