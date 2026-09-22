Hotelero de Federación redujo a un boliviano acusado de un robo

El procedimiento se inició durante la tarde, a partir de un llamado recibido en la sala del Comando Radioeléctrico, que alertó a la Policía sobre una situación registrada en el establecimiento comercial “La Estancia”.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al titular del establecimiento, quien informó que en el interior de uno de los departamentos se encontraba un hombre mayor de edad, de nacionalidad boliviana, que tenía en su poder una bicicleta y tres teléfonos celulares.

Según se informó a 7Paginas, a partir de las diligencias investigativas realizadas por el personal policial se logró individualizar al propietario de la bicicleta y establecer que el rodado había sido sustraído de inmediaciones del casino de Federación.

Ante esta situación, los uniformados comunicaron lo ocurrido al agente fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del sospechoso.

El hombre quedó alojado en dependencias de la Jefatura Departamental Federación, a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias del hecho y el origen de los elementos que se encontraban en su poder.