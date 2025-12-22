Howard Johnson Plaza Resort & Casino Mayorazgo Paraná firmó un convenio con ENERSA para instalar cargadores de alta velocidad para autos eléctricos

La iniciativa se enmarca en el notable crecimiento que viene registrando la movilidad eléctrica en Argentina. De acuerdo a datos oficiales, durante el primer semestre de 2025 se patentaron 12.355 vehículos electrificados, lo que representa un incremento del 56 por ciento en comparación con el mismo período de 2024 y constituye un récord histórico. Esta tendencia demuestra que cada vez más argentinos optan por este tipo de tecnología y planifican sus viajes en vehículos eléctricos o híbridos.

Atento a este escenario, el hotel Mayorazgo decidió incorporar infraestructura acorde a las nuevas demandas del turismo moderno. La posibilidad de recargar el vehículo en el lugar de alojamiento se ha convertido en un servicio clave para quienes eligen este tipo de movilidad, de manera similar a lo que hoy representa el acceso a Wi-Fi en cualquier hotel. Esta decisión no solo mejora la experiencia del huésped, sino que también posiciona al establecimiento como un referente en sostenibilidad y modernización.

Desde la dirección del hotel destacaron a 7Paginas que “disponer de este sistema de recarga para autos eléctricos nos convierte en el único hotel de Paraná en ofrecer este servicio, lo que representa un diferenciador clave dentro del mercado de la hospitalidad. Además, lo entendemos como una ventaja competitiva y de imagen, ya que brindar carga eléctrica eleva la reputación del hotel como un negocio moderno y comprometido con el cuidado del medio ambiente”.

El acuerdo que permitió la incorporación de esta tecnología se concretó a través de la firma de un convenio entre ENERSA, representada por su presidente Uriel Brupbacher, y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. Esta articulación público-privada refuerza el compromiso de la provincia con el desarrollo de energías limpias y la promoción de un turismo más sustentable.