Humming Airways confirmó el inicio de los vuelos a Concordia: cuándo será el primero y el valor del pasaje

Los viajes estarán disponibles los martes a primera hora de la mañana (08:30 hs) y los jueves por la tarde, con ida y vuelta el mismo día.

El anuncio

El empresario Francisco Simón Errecart, uno de los titulares de la compañía, confirmó la noticia en el programa radial La Tarde de Zona. Allí explicó que la frecuencia inicial responde a una demanda validada por el sector empresarial de la región y que la respuesta ha sido muy positiva.

“Estamos cerrando acuerdos con unas 30 empresas de la zona, que necesitan un servicio rápido y práctico para viajes de negocios y trámites en la capital. Creemos que esta será la primera de muchas conexiones”, señaló Errecart.

El valor del pasaje

El precio inicial del servicio será de 110 dólares, en un paquete que incluye una mochila, una valija y servicios preferenciales en el aeropuerto. La duración estimada del vuelo será de 40 a 45 minutos, partiendo desde el Aeroparque Jorge Newbery, lo que permitirá un embarque más ágil: solo será necesario llegar con 25 a 30 minutos de anticipación.

Beneficio regional

Si bien el servicio tiene como punto central a Concordia, también está pensado para la región de Chajarí, Federación, Colón e incluso Salto (Uruguay), cuyos habitantes y empresas podrían beneficiarse de esta nueva conexión aérea.

Además, Errecart adelantó que Paraná también contará con vuelos directos a Buenos Aires, aunque en rutas separadas a la de Concordia.

Un impulso para el desarrollo

El empresario destacó el acompañamiento recibido tanto del sector privado como del municipio, subrayando la importancia de contar con el respaldo de la comunidad. “Concordia no solo es una ciudad estratégica por su tamaño y movimiento económico, sino también por su potencial turístico. Esta conexión es un paso inicial, pero estamos convencidos de que crecerá con el tiempo”, afirmó.

Con este anuncio, Concordia se prepara para recuperar su conexión aérea directa con Buenos Aires, lo que representa un fuerte impulso al desarrollo productivo, turístico y social de la región.

