Humming Airways confirmó la fecha de inicio de los vuelos entre Concordia y Aeroparque

De acuerdo a lo informado a 7Paginas, el primer vuelo despegará desde Buenos Aires a las 10:15 horas y aterrizará en Concordia a las 11:30 horas, marcando así el inicio de una nueva etapa para la ciudad y la región en materia de conectividad aérea.

Esta nueva operación es el resultado de las gestiones impulsadas por el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC), con el acompañamiento del Gobierno de Entre Ríos, y representa un paso clave en la reactivación del aeropuerto local.

Frecuencias, horarios y características del servicio

Humming Airways operará con dos frecuencias semanales:

Martes: Aeroparque–Concordia (10:15 hs) / Concordia–Aeroparque (11:30 hs).

Jueves: Aeroparque–Concordia (17:00 hs) / Concordia–Aeroparque (18:15 hs).

Cada aeronave tiene capacidad para 19 pasajeros y el vuelo tendrá una duración aproximada de 45 minutos.

La venta de pasajes ya se encuentra disponible de manera online en la página oficial de la empresa: www.hummingairways.com

El valor de los boletos incluye tasas, aunque los impuestos se adicionan por separado. Todos los medios de pago están habilitados y la aerolínea trabaja junto a bancos y tarjetas para ofrecer promociones y planes en cuotas.

Durante los primeros meses de operación, el servicio incluirá equipaje de mano sin costo adicional.

Un paso más hacia la conectividad regional

Desde el Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia celebraron el anuncio y destacaron que “es una muy buena noticia no sólo para Concordia, sino para toda la región. Contar con el aeropuerto operativo permite proyectarnos, acortar distancias y concretar un anhelo de años: tener vuelos comerciales regulares”.

Asimismo, remarcaron que la gestión del intendente Francisco Azcué, junto al Gobierno de Entre Ríos, tiene como premisa “seguir gestionando nuevas empresas que sumen más rutas y vuelos, conectando a Concordia con distintos puntos del país, fortaleciendo el turismo y generando oportunidades para el desarrollo económico regional”.