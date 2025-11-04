Humming Airways postergó para diciembre su primer vuelo desde Concordia

Según se informó, la empresa ya tiene pasajes disponibles para la venta a través de su página web oficial. El valor del pasaje de ida fue fijado en 140 dólares, que con impuestos incluidos eleva el costo a más de 230 mil pesos argentinos, dependiendo del medio de pago.

Durante los primeros meses de operación, la compañía ofrecerá equipaje de mano sin costo adicional, en un esfuerzo por atraer a los primeros pasajeros.

El servicio tendrá como único destino Buenos Aires, con vuelos de ida y de ida y vuelta hacia el Aeroparque Internacional “Jorge Newbery”.

Cabe recordar que el Aeropuerto “Comodoro Pierrestegui” fue habilitado oficialmente el pasado 15 de septiembre, y al día siguiente recibió su primer vuelo privado proveniente de Córdoba, marcando el inicio de una nueva etapa para la conectividad aérea de la región.

Con esta reprogramación, Concordia deberá esperar un mes más para ver despegar el primer avión comercial en décadas, un hecho que representa un avance significativo para el desarrollo turístico y económico del norte entrerriano.