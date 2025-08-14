7PAGINAS

Miércoles 13 de agosto de 2025
Humor y absurdo en Pueblo Viejo: la compañía “Todo Rompen” se presenta este domingo

El próximo domingo 17 de agosto, a las 20 horas, el escenario de Pueblo Viejo recibirá a la compañía Todo Rompen, integrada por Ivana Almada, Juan Carlos Centurión, Omar Lagraña, Mailén Niño y Emmanuel Primitivo. En esta ocasión, el grupo ofrecerá un espectáculo compuesto por dos obras breves: La Ahogada, de Antón Chéjov, y La fabricante de tortas, de Alejandro Urdapilleta.
Se trata de una propuesta que combina el humor y el drama desde una perspectiva absurda, pensada exclusivamente para público adulto, debido a las temáticas y recursos que se descubrirán sobre el escenario. La puesta rompe con ciertas convenciones teatrales para proponer nuevas “normalidades”, tan particulares como provocadoras.

Las interpretaciones, dirección, diseño y técnica están a cargo de la propia compañía, respondiendo a sus necesidades y búsquedas artísticas. Además, el grupo agradece especialmente los aportes de Fabián Nardini, Ignacio Monná y Marta Cot, así como la labor fotográfica y parte de la producción realizada por Omar Lagraña.

Las reservas pueden realizarse al teléfono 345 424 4735. Una oportunidad para disfrutar de un teatro diferente, intenso y con el sello inconfundible de Todo Rompen.

