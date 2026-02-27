Hurtaron casi dos millones de pesos de una camioneta en la Rural y el sospechoso quedó filmado

Según la exposición realizada ante la Policía, el damnificado —vecino de la zona de Santa Juana— había dejado su camioneta, una Toyota Hilux gris, con cierre centralizado activado. No obstante, no se constataron signos de violencia en el rodado.

Del interior del vehículo, más precisamente del asiento trasero, fue sustraída una mochila de nylon color negro que contenía el dinero mencionado. El hecho ocurrió mientras el propietario participaba de la actividad comercial que se llevaba adelante en el predio rural.

En el lugar existen cámaras de seguridad, por lo que personal policial trabajó sobre los registros fílmicos con el objetivo de esclarecer lo sucedido. De acuerdo a las imágenes analizadas, entre las 14:30 y las 14:48 horas un hombre vestido con remera blanca, jeans azul y zapatillas negras se acercó al rodado, abrió la puerta trasera derecha y tomó la mochila, retirándose del lugar con el elemento oculto bajo el brazo.

La investigación continúa para identificar al sospechoso y determinar las circunstancias en que se produjo el hurto.

Con información de Chajari al Dia