Huyó de Mocoretá y fue localizado sano y salvo en la terminal de Retiro

Según se informó, el hombre había desaparecido de su domicilio el pasado 6 de diciembre, sin que sus familiares volvieran a tener noticias sobre su paradero. Ante la preocupación creciente, la familia realizó la denuncia correspondiente en la Comisaría Primera de Mocoretá, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda.

En un primer momento, los rastrillajes se concentraron dentro del ejido urbano de la localidad, aunque nadie pudo aportar datos certeros sobre su ubicación. Con el correr de las horas, surgió un dato clave que indicaba que el hombre habría abordado un colectivo de larga distancia, presuntamente llevando consigo solo algunas pocas pertenencias.

A partir de esa información, la Policía solicitó colaboración interprovincial, activándose los protocolos de búsqueda en Entre Ríos y Buenos Aires, ante la sospecha de que el hombre pudiera encontrarse en alguno de esos destinos.

Finalmente, en la jornada de ayer, las fuerzas de seguridad recibieron la confirmación de que el sujeto había sido demorado en la terminal de Retiro, en la Capital Federal. Hasta el momento no trascendieron los motivos que lo llevaron a abandonar su hogar, aunque la Justicia continúa trabajando para esclarecer el hecho.

De acuerdo a lo que se pudo saber, en las próximas horas sería trasladado nuevamente a la provincia de Corrientes, donde quedará a disposición de las autoridades judiciales y podrá reencontrarse con su familia, que atravesó días de profunda angustia por su desaparición.

Con informacion de Diario Epoca