Iapser aumentó 20,8 por ciento sus primas en términos reales y amplió el peso de los clientes privados

Iapser incrementó un 20,8 por ciento sus primas en términos reales -una vez descontado el efecto de la inflación- y alcanzó los 180.334 millones de pesos al cierre de junio de 2026, según el informe de gestión presentado por la aseguradora entrerriana.

El crecimiento estuvo acompañado por un cambio en la composición de la producción. La participación de clientes privados pasó del 29 por ciento en el segundo semestre de 2023 al 41 por ciento durante la primera mitad de 2026.

Esta evolución refleja una mayor diversificación de la cartera y una reducción de la dependencia de los seguros contratados por organismos del Estado provincial. La expansión estuvo impulsada por la incorporación de particulares y empresas, junto con una mayor actividad de productores, brokers y unidades de negocio tanto en Entre Ríos como en otras jurisdicciones.

La actividad aseguradora registró un resultado positivo de aproximadamente 10.522 millones de pesos. Además, la compañía mantiene un superávit de capitales mínimos del 673 por ciento y un indicador de cobertura del 313 por ciento. En agosto, Evaluadora Latinoamericana le otorgó una calificación A+ y destacó su capacidad de pago, el nivel de sus activos e inversiones y su cobertura frente a escenarios adversos.

Entre enero de 2024 y junio de 2026, Iapser incorporó nuevos canales de atención y autogestión, reorganizó procesos internos y avanzó en la automatización de distintas operaciones. En el ramo automotor, la siniestralidad estimada descendió del 62,6 por ciento en 2024 a alrededor del 45 por ciento durante el último trimestre de 2025.

La aseguradora también trabaja en el desarrollo de un seguro multirriesgo climático para el sector agropecuario, con una prueba piloto proyectada para 100.000 hectáreas de maíz durante la campaña 2026/2027. A su vez, analiza una cobertura complementaria para afiliados de OSER, orientada a reducir gastos en consultas, estudios y medicamentos.

El informe identifica al desempeño financiero como uno de los principales desafíos. Si bien la actividad aseguradora obtuvo un resultado positivo, el rendimiento de las inversiones se ubicó por debajo de la inflación, lo que llevó el resultado final del ejercicio a terreno negativo. Ante este escenario, Iapser se propuso fortalecer la administración de sus inversiones y alcanzar un balance positivo en diciembre de 2026.

La próxima etapa estará enfocada en consolidar el crecimiento de la cartera privada, profundizar la digitalización y sostener la expansión comercial, con criterios de rentabilidad y solvencia.