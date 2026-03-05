Identificaron a la persona hallada sin vida en el Parque San Carlos

Tras el aviso a las autoridades, efectivos de la Comisaría Séptima y personal de la División Criminalística se hicieron presentes en el lugar para realizar las primeras actuaciones y recabar información sobre lo sucedido.

Según pudo saber un cronista de 7Paginas en el lugar, la persona habría llegado hasta el parque a bordo de una motocicleta, que fue encontrada en las inmediaciones del sitio donde se produjo el hallazgo.

De acuerdo a fuentes confiables consultadas por este medio, el fallecido fue identificado como Ezequiel Rebollo.

Mientras se desarrollan las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho, funcionarios que intervienen en la investigación no descartan la hipótesis de una posible autodeterminación, aunque se aguardan los resultados de las pericias para confirmar las circunstancias del deceso.