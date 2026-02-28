Identificaron al conductor que ingresó con un auto a la plaza principal de Federal: era un menor

Este viernes, según se informó a 7Paginas, personal de la Jefatura Departamental Federal dio cumplimiento a un mandamiento judicial emanado del Juzgado de Garantías local, en el marco de una causa que investiga un presunto delito contra la seguridad pública y conducción temeraria.

A partir de tareas investigativas y del análisis de registros fílmicos de cámaras de vigilancia, los efectivos lograron recabar información clave que fue puesta a disposición de la Justicia para identificar y localizar el vehículo involucrado en el hecho.

El rodado, de similares características al observado en los videos, fue hallado en una finca ubicada en el distrito Chañar. Su propietario es un hombre mayor de edad, y el automóvil fue formalmente secuestrado para la realización de distintas pericias técnicas.

Del procedimiento fue informado el Ministerio Público Fiscal, que continúa con los lineamientos de la investigación. En tanto, el titular del vehículo quedó supeditado a la causa mientras se avanza en la determinación de responsabilidades.