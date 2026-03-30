Identificaron al hombre hallado sin vida en un arroyo de Chajari

La ciudad de Chajarí se vio conmocionada este domingo 29 de marzo tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en aguas de un arroyo local. El hecho fue reportado pasado el mediodía en la intersección de calle Concordia, entre Lombardía y 25 de Mayo.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la presencia de un hombre fallecido que se encontraba en posición cúbito ventral dentro del cauce de agua. Debido al tiempo transcurrido desde el deceso, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la identificación fehaciente en los primeros minutos del operativo.

Identificación y peritajes

Según informó la Policía a 7Paginas, en una primera instancia no se logró establecer la identidad, aunque el hallazgo de documentación entre las pertenencias del occiso permitió orientar la investigación. Horas más tarde, las autoridades confirmaron oficialmente que la persona fallecida era Matías Medina, de 42 años.

En el lugar del hallazgo trabajó intensamente el personal de la Policía Científica, el médico policial de turno y se dio intervención inmediata a la Fiscalía de Chajarí.

Sin signos de violencia

De acuerdo con el examen preliminar realizado por el médico legista, el cuerpo de Medina no presentaba signos evidentes de violencia física a simple vista. No obstante, dada la naturaleza del hallazgo y el estado del cadáver, la Justicia dispuso el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia correspondiente.

Este estudio forense será determinante para establecer con exactitud la causa del fallecimiento y la data de muerte. Por el momento, la causa permanece en etapa de investigación mientras se completan las actuaciones de rigor por parte de las autoridades judiciales y policiales del departamento.