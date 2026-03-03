7PAGINAS

Martes 3 de marzo de 2026
Identificaron al motociclista que murió tras caer debajo de un colectivo en Concordia

Un trágico accidente de tránsito ocurrido este martes al mediodía en la ciudad de Concordia dejó como saldo el fallecimiento de un motociclista de 65 años, quien fue identificado como Juan Carlos Cayetano Malarini.
Según lo informado por la policía a 7Paginas, el siniestro tuvo lugar en la intersección de calles San Lorenzo e Ituzaingó. De acuerdo a la información oficial, personal de Comisaría Segunda acudió al lugar tras el aviso de una colisión entre un motovehículo Motomel X3M y un colectivo urbano de la Línea 1, interno 87.

Ambos rodados circulaban por San Lorenzo en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, el conductor de la motocicleta perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y quedó debajo del colectivo, siendo arrollado por el vehículo de mayor porte.

El hombre fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se confirmó su fallecimiento a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El médico policial de turno, Dr. Martín Fenoglio, examinó el cuerpo a pedido de la fiscalía en turno, constatando lesiones de gravedad, entre ellas edema bipalpebral bilateral y facial con presunta fractura de cráneo, deformidad de tórax con enfisema subcutáneo, pelvis inestable y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

En el lugar del hecho estuvieron presentes la fiscal Dra. Daniela Montangie y el fiscal auxiliar Tomás Tscherning, quienes dispusieron la intervención de Policía Científica, la extracción de sangre al conductor del colectivo y el secuestro preventivo del motovehículo para las pericias correspondientes.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.