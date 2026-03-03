Identificaron al motociclista que murió tras caer debajo de un colectivo en Concordia

Según lo informado por la policía a 7Paginas, el siniestro tuvo lugar en la intersección de calles San Lorenzo e Ituzaingó. De acuerdo a la información oficial, personal de Comisaría Segunda acudió al lugar tras el aviso de una colisión entre un motovehículo Motomel X3M y un colectivo urbano de la Línea 1, interno 87.

Ambos rodados circulaban por San Lorenzo en sentido oeste-este cuando, por causas que se investigan, el conductor de la motocicleta perdió el equilibrio, cayó sobre la calzada y quedó debajo del colectivo, siendo arrollado por el vehículo de mayor porte.

El hombre fue trasladado al Hospital Delicia Concepción Masvernat, donde se confirmó su fallecimiento a raíz de un paro cardiorrespiratorio.

El médico policial de turno, Dr. Martín Fenoglio, examinó el cuerpo a pedido de la fiscalía en turno, constatando lesiones de gravedad, entre ellas edema bipalpebral bilateral y facial con presunta fractura de cráneo, deformidad de tórax con enfisema subcutáneo, pelvis inestable y escoriaciones en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, el cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la correspondiente autopsia.

En el lugar del hecho estuvieron presentes la fiscal Dra. Daniela Montangie y el fiscal auxiliar Tomás Tscherning, quienes dispusieron la intervención de Policía Científica, la extracción de sangre al conductor del colectivo y el secuestro preventivo del motovehículo para las pericias correspondientes.

La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias que derivaron en el fatal desenlace.