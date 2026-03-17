Identificaron al trabajador rural que murió mientras cosechaba en una quinta del departamento Federación

El hecho ocurrió en una quinta ubicada en Colonia Alemana, en la zona del barrio Mandisoví, donde el trabajador se encontraba desempeñando tareas de cosecha junto a otro operario.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales a 7Paginas, alrededor de las 16 personal de la Comisaría de Colonia Alemana fue alertado sobre la presencia de una persona sin vida en un establecimiento rural. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación e iniciaron las actuaciones correspondientes.

Según el testimonio de un trabajador de 42 años que se encontraba junto a la víctima, ambos realizaban labores cuando Tamay comenzó a sentirse mal. En ese momento, manifestó que le faltaba el aire y que sentía un fuerte dolor en el pecho, para luego desplomarse en el suelo.

Pese a los intentos de asistencia inmediata por parte de las personas presentes en el lugar, el hombre ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, cerca de las 17:45, se hizo presente la médica policial, quien confirmó oficialmente el fallecimiento.

En el marco de la investigación, la profesional interviniente solicitó la realización de una autopsia con el objetivo de determinar con precisión las causas del deceso. La situación fue comunicada al fiscal de turno, quien dispuso las diligencias de rigor.

El caso quedó bajo la órbita de la Justicia, que aguardará los resultados periciales para establecer las circunstancias exactas que derivaron en la muerte del trabajador rural.