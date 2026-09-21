Ignacio Cabrera: “Se cierra una etapa y comienza el camino de unidad en LLA de Concordia”

La Libertad Avanza de Concordia atraviesa un nuevo escenario interno luego de que Eduardo Beswick decidiera no presentar lista para la elección de autoridades departamentales que había sido convocada para el próximo 3 de octubre.

Con esta decisión, el sector encabezado por el doctor Ignacio Cabrera quedó como única nómina presentada y se encamina a conducir la estructura partidaria en el departamento. La definición representa un cambio respecto de la interna anterior, que había enfrentado a ambos dirigentes y cuyo resultado terminó siendo judicializado y posteriormente anulado.

La Junta Electoral partidaria deberá ahora emitir la resolución correspondiente para formalizar la proclamación de Cabrera como presidente departamental.

Cabrera y Beswick, en diálogo

En diálogo con un cronista de 7Páginas, Ignacio Cabrera destacó las conversaciones que mantuvo durante las últimas semanas con Beswick.

“Con Eduardo Beswick hace tiempo que venimos charlando sobre el futuro de nuestro partido en Concordia”, señaló el dirigente.

Cabrera explicó que ese diálogo se intensificó en los últimos días y que también tuvo un papel importante el diputado provincial Roque Fleitas, quien viene impulsando un esquema de unidad y consensos dentro de La Libertad Avanza en Entre Ríos.

La decisión de Beswick fue comunicada luego de conversaciones con las autoridades partidarias provinciales. Según declaró el propio dirigente, decidió declinar sus aspiraciones con el objetivo de “lograr la unidad de todo el espacio” y poner la mirada en las próximas elecciones.

El antecedente de una interna conflictiva

El nuevo escenario contrasta con lo ocurrido durante la interna anterior de LLA en Concordia.

En enero de 2025, Cabrera encabezó la Lista 2A y Beswick la Lista 2B. Aquella elección estuvo atravesada por cuestionamientos, denuncias y enfrentamientos entre integrantes de ambos sectores. Posteriormente, la Justicia Electoral anuló una mesa y el proceso quedó pendiente de resolución definitiva.

En septiembre de este año se había establecido que el proceso electoral debía completarse el 3 de octubre, como continuidad de aquella elección y con las agrupaciones oportunamente oficializadas.

La decisión de Beswick de no presentar nuevamente una nómina modificó ese escenario y dejó a Cabrera como único postulante.

“Se cierra una etapa”

Cabrera consideró que la nueva situación abre una instancia diferente dentro del espacio libertario de Concordia.

“Más allá de este hecho, acá lo importante es que se cierra una etapa y comenzamos otra mucho más fortalecidos para el 2027”, afirmó a 7Páginas.

El dirigente mantiene su alineamiento con la conducción provincial de La Libertad Avanza encabezada por Roque Fleitas, quien también había promovido la búsqueda de consensos entre los distintos sectores del espacio.

La conducción de Concordia tendrá relevancia dentro de la estructura partidaria provincial, especialmente de cara a la construcción política para 2027.

Reunión este sábado

Cabrera anticipó además que este sábado se realizará una reunión en la sede partidaria de La Libertad Avanza en Concordia.

En ese encuentro se espera avanzar en la nueva etapa de organización interna y no se descarta que pueda concretarse la proclamación partidaria de Cabrera, una vez cumplidas las instancias formales correspondientes.