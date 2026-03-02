Imágenes del violento que atacó a docentes en pleno centro de Concordia

El hecho ocurrió alrededor de las 11 horas, cuando los docentes se encontraban organizando la columna en la esquina de calles Urquiza y 1º de Mayo. Según pudo constatar un cronista de 7Paginas presente en el lugar, el individuo apareció de manera repentina y comenzó a insultar a los participantes de la protesta, manifestando su malestar por la interrupción del tránsito. “Fuera, fuera”, se lo escuchó gritar en reiteradas oportunidades.

Golpes y tensión en la marcha

De acuerdo a los testimonios recogidos en el lugar, el hombre se mostró visiblemente alterado y discutió con algunos docentes que intentaban calmarlo. La situación escaló cuando lanzó golpes de puño contra quienes intercambiaban palabras con él, lo que generó preocupación y momentos de nerviosismo entre los presentes.

Cabe mencionar y así lo reflejan las imágenes se trataba de una persona de contextura física atlética, que en todo momento invitaba a pelear a los manifestantes. Mientras tanto, desde la columna docente pedían no responder a las provocaciones para evitar que el conflicto pasara a mayores.

Algunos participantes de la marcha deslizaron la sospecha de que podría tratarse de un “infiltrado” con la intención de generar confusión y romper la protesta. No obstante, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre esa versión.

Un episodio breve pero preocupante

Si bien el incidente se extendió por pocos minutos, el clima se tornó tenso y alteró el normal desarrollo de la concentración. Tras el altercado, la movilización continuó con su recorrido previsto, aunque con evidente malestar por lo ocurrido.

Fotos: Marcelo Gonzalez