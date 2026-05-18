Imágenes pornográficas: el Ejecutivo inició la instrucción sumarial, apuntan al área de Mayordomía y el jueves habría definiciones

La Municipalidad de Concordia dio este lunes el primer paso firme en el plano administrativo para esclarecer el polémico episodio que tomó estado público durante el fin de semana, luego de que se viralizara un video que mostraba la proyección de material pornográfico explícito dentro de una oficina del palacio municipal.

Según confirmaron fuentes confiables a 7Páginas, en las primeras horas de la jornada se dio inicio formal a la instrucción sumaria orientada a identificar de manera fehaciente al o los empleados responsables del hecho y aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes. La orden de apertura del proceso administrativo fue emitida directamente desde la Secretaría de Gobierno y Hacienda, conducida por el Dr. Luciano Dell’Olio.

Peritajes informáticos y plazos de la investigación

De acuerdo con los datos exclusivos recogidos por este medio, el trámite se inició con un fuerte anclaje en el área técnica municipal. Para ello, se dispusieron dos mandamientos específicos que guiarán las pericias tecnológicas de urgencia:

Determinar con exactitud el día y la franja horaria precisa en la que ocurrió el incidente que quedó registrado en las imágenes.

Auditar y determinar qué dispositivos técnicos se utilizaron (computadoras de la comuna, conexiones de red o dispositivos móviles particulares vinculados a las pantallas oficiales).

Fuentes cercanas a la investigación confiaron a 7Páginas que los resultados de estos análisis informáticos y el cruce de datos de los servidores locales no demandarían más allá de este jueves. En caso de obtener pruebas fehacientes e irrefutables sobre la identidad de los involucrados, las medidas que adoptará el Ejecutivo municipal de Concordia serian «muy severas», no descartándose la cesantía de los empleados implicados por la gravedad de la falta ética en el ejercicio de la función pública.

El área comprometida

Un dato clave que trascendió en las últimas horas es que el despacho comprometido en las imágenes pertenece al área de Mayordomía del municipio.

El hecho, que fue filmado por un transeúnte desde la vía pública, habría tenido lugar entre las últimas horas del viernes y el transcurso del sábado. Se trata de una franja horaria en la que ya no se desarrollan las actividades de atención al público ni las tareas administrativas habituales (las cuales se concentran de 7:00 a 13:00 horas), lo que limitó la cantidad de personal que se encontraba dentro del edificio en ese momento, facilitando así el proceso de identificación que lleva adelante el área legal del municipio.