Miércoles 11 de febrero de 2026
Impactante accidente en Concordia: una mujer fue embestida y salió despedida por el aire

Un violento siniestro vial ocurrió minutos antes de las 23 horas de este martes en la intersección de Avenida San Lorenzo y Diamante, dejando como saldo a una joven motociclista hospitalizada.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

De acuerdo a los datos recabados por 7Paginas, el hecho se produjo cuando una motocicleta que circulaba por calle Diamante, y que según testigos habría cruzado el semáforo en rojo, fue embestida por un automóvil que transitaba por Avenida San Lorenzo.

El impacto fue de gran magnitud. Testigos presenciales señalaron que la mujer salió despedida por el aire tras la colisión, cayendo violentamente sobre el asfalto.

En el lugar trabajó rápidamente una unidad del servicio de emergencias 107, que trasladó a la conductora de la moto, identificada como Daiana Estefanía Aguirre, de 31 años, al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención médica.

Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones, por lo que se aguarda el parte médico correspondiente.

Personal policial intervino en el lugar para realizar las actuaciones de rigor y determinar con precisión las circunstancias en que se produjo el accidente.