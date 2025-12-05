Impactante choque en avenida San Lorenzo: un anciano habría intentado doblar en U

Según pudo conocer un cronista de 7Paginas en el lugar del hecho, el siniestro ocurrió cuando un Renault Clio intentó realizar una maniobra de giro en “U” sobre la avenida, quedando atravesado en medio de la calzada. En ese momento fue impactado en la parte trasera por un Fiat Palio, que era conducido por un joven de 25 años.

Como consecuencia del violento impacto, el Clio realizó un trompo y terminó sobre la vereda del frente, orientado hacia el cardinal este. Minutos más tarde arribó una ambulancia del servicio de emergencias 107, que asistió al conductor del Clio, identificado como Jorge Ortiz, de 84 años.

El hombre presentaba un corte en el cuero cabelludo, producido al golpear contra el parabrisas, ya que no llevaba colocado el cinturón de seguridad, motivo por el cual fue trasladado al Hospital Masvernat para una mejor evaluación médica. Cabe destacar que Ortiz viajaba acompañado por su esposa, quien no sufrió lesiones.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Tercera, que debió cortar el tránsito en el carril oeste-este para permitir las tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados.