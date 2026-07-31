Impactante fenómeno en Santa Fe: captan un posible tornado mientras rige alerta por fuertes tormentas en Entre Ríos

Las imágenes muestran un embudo descendiendo desde una nube de tormenta hasta alcanzar la superficie, desplazándose sobre un sector de campos abiertos y generando preocupación entre los habitantes de la zona.

Hasta el momento, las autoridades no confirmaron oficialmente que se trate de un tornado, por lo que serán los especialistas quienes determinen, tras el análisis correspondiente, la naturaleza del fenómeno observado. Asimismo, no se reportaron daños materiales ni personas heridas vinculadas a este episodio.

Un sistema de tormentas que afecta al centro del país

El registro se produjo mientras un intenso frente de tormentas avanza sobre gran parte del centro de la Argentina, con lluvias de variada intensidad, fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento y posibilidad de caída de granizo, condiciones que motivaron la emisión de alertas meteorológicas en distintas provincias.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar circular o realizar actividades al aire libre durante el desarrollo de los fenómenos meteorológicos.

Entre Ríos continúa bajo alerta

En la provincia de Entre Ríos también rigen advertencias del Servicio Meteorológico. El sur entrerriano permanece bajo alerta naranja por tormentas fuertes o localmente severas, mientras que el resto del territorio provincial se encuentra bajo alerta amarilla.

Para la región de Salto Grande, que comprende los departamentos Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, el pronóstico anticipa un fuerte temporal durante la madrugada y la mañana de este sábado, con probabilidad de lluvias intensas, abundante actividad eléctrica, ráfagas de viento y eventual caída de granizo.

Las autoridades reiteraron el pedido de extremar las medidas de precaución, evitar permanecer bajo árboles o estructuras inestables, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y seguir la evolución de los avisos meteorológicos oficiales.

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Imagenes de Infor Mate Santa Fe

Redaccion de 7Paginas