Impactante vuelco en la zona oeste de Concordia: dos jóvenes se trasladaban en el automóvil que impacto contra una columna

Según pudo constatar un cronista de 7Paginas en el lugar del hecho, el rodado involucrado fue un Volkswagen Bora, que circulaba por Ruta 4 y posteriormente tomó calle Odiar en sentido sur-norte. Al llegar a J. J. Valle, el conductor perdió el dominio del auto, colisionando violentamente contra una columna y, tras el rebote, terminó chocando contra una camioneta Ford F-100 que estaba estacionada.

Como consecuencia del fuerte impacto, resultaron lesionados dos jóvenes: Carlos Peralta, de 25 años, quien conducía el vehículo, y Tomás M., de 16 años, quien viajaba como acompañante. Vecinos del lugar relataron a 7Paginas que ambos fueron asistidos en primera instancia por un vecino que es bombero voluntario, quien brindó los primeros auxilios hasta el arribo de los servicios de emergencia.

Minutos después llegaron al lugar una ambulancia de la sala de primeros auxilios del CRR del barrio Constitución y una unidad del servicio de emergencias 107. Los profesionales de la salud asistieron a los jóvenes, quienes a simple vista presentaban escoriaciones y lesiones leves. No obstante, fueron trasladados al hospital Delicia Concepción Masvernat por precaución para una mejor evaluación médica.