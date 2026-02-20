«Impacto cero implica una planta cerrada»: Egger aseguró que no contamina y pidió “equilibrar la convivencia”

La definición se dio tras una reunión realizada en la Municipalidad, encabezada por el intendente Francisco Azcue, de la que participaron funcionarios municipales, vecinos del barrio Las Tejas y representantes de la firma.

Qué ocurrió en diciembre

El vocero de la compañía, Agustín Fitte —director de Recursos Humanos y Finanzas— explicó que en diciembre se registró una “presencia extraordinaria de fibra de madera” en el ambiente debido a la falla de un dispositivo recientemente incorporado, en el marco de un plan de inversiones ambientales voluntarias.

Según detalló, la empresa había reemplazado un “ciclón”, equipo que funciona como sistema de aspiración y separación de partículas de madera mediante fuerza centrífuga. Tras la instalación, se produjo primero una obstrucción y luego, el 26 de diciembre, una nueva falla que derivó en la dispersión de mayor cantidad de fibra orgánica.

“La primera semana de enero logramos normalizar la situación, incluso quedando en mejores condiciones que antes”, aseguró, aunque reconoció que el proceso “generó molestias en la comunidad vecina”.

Estudios y controles

Desde la firma indicaron que llevaron a la reunión mediciones de calidad de aire y un examen toxicológico realizado por organismos independientes. Según explicaron, las partículas detectadas superaban las 100 micras —muy por encima del tamaño respirable de 10 micras— por lo que “no son inhalables”.

Además, afirmaron que se trata de materia orgánica de madera, no soluble, ignífuga, no tóxica y sin presencia de químicos.

Fitte sostuvo que el objetivo del encuentro fue “cortar con la desinformación” y aclarar que no se trató de un problema ambiental, sino de un inconveniente operativo que ya fue corregido.

El debate por la convivencia

Uno de los puntos centrales del planteo empresarial fue la ubicación de la planta en el Parque Industrial de Concordia y el posterior desarrollo de barrios residenciales en zonas cercanas, pese a que un decreto de los años 90 establecía un radio de 500 metros sin viviendas alrededor del predio industrial.

Actualmente, el barrio Las Tejas se encuentra a unos 100 metros de la planta.

“Tenemos que lograr la convivencia. Los impactos deben estar controlados, pero impacto cero no es posible. Movimiento cero es industria cerrada”, expresó el directivo.

Compromisos y diálogo

Durante la reunión se acordó avanzar en un acta compromiso con acciones concretas, responsables y plazos de seguimiento. Egger adelantó que continuará invirtiendo más allá de lo exigido por la normativa y propuso nuevas instancias de puertas abiertas para que vecinos recorran la planta.

Desde la empresa remarcaron que no hubo denuncias ambientales formales y que la firma cumple con controles provinciales y certificaciones internacionales para exportar al Mercosur, Estados Unidos y Canadá.

Finalmente, Fitte descartó la posibilidad de cierre de la planta y reafirmó el compromiso con el desarrollo regional: “Elegimos Concordia para crecer. Queremos que crezca la comunidad también, pero con reglas claras y responsabilidades compartidas”.

La discusión, ahora, continuará en mesas de trabajo donde municipio, empresa y vecinos buscarán definir acciones concretas para garantizar una convivencia sostenible entre industria y comunidad.

Con información de Redes de Noticias

.