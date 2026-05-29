Impacto turístico en Federación: estiman que más de 250 motos llegarán a la ciudad para un gran encuentro de mototurismo

La ciudad de Federación se prepara para recibir un importante caudal de visitantes el próximo domingo 7 de junio con la llegada de una nueva edición del encuentro organizado por Mototurismo Entre Ríos. Se estima que el evento convocará a unas 250 motos provenientes de distintas provincias argentinas y de la República Oriental del Uruguay, lo que generará un fuerte impacto positivo y una bocanada de aire fresco para el sector hotelero y gastronómico local.

El principal impulsor de la iniciativa, Cristian “Pingüino” Combi, brindó detalles de la logística y las expectativas del encuentro en una entrevista con el programa Entre Líneas de Radio Uno Federación:

«Somos un grupo de amigos que formamos Mototurismo Entre Ríos. El año pasado hicimos una locura de seis encuentros, pero este año decidimos achicar a tres fechas para mantener el nivel local: arrancamos ahora en Federación, el 30 de agosto vamos a Santa Ana y cerramos en octubre en Villa del Rosario».

Combi destacó la excelente respuesta de la comunidad motera al confirmar que, a quince días del evento, ya se superó la barrera de las 250 tarjetas vendidas. «Muchos de los viajeros llegarán a la ciudad el sábado y pernoctarán aquí. Viene gente de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y de Uruguay. En un contexto nacional donde el turismo viene un poco apagado, este tipo de movidas autogestionadas suman muchísimo», argumentó.

Un encuentro bajo techo para asegurar el confort

A diferencia de las experiencias del año anterior —donde las inclemencias climáticas obligaron a los participantes a soportar intensas jornadas de lluvia al aire libre—, la organización decidió centralizar las actividades en un salón cerrado del Hotel Arenas.

Se trata de un evento privado y sin fines de lucro, financiado en su totalidad por el valor de la tarjeta abonada por cada motero. «Nosotros no le pedimos ningún tipo de apoyo económico al municipio. Todo se costea de forma autónoma. El secreto con el motero es simple: hay que tratarlo bien, darle de comer rico y garantizar que pase un momento agradable entre amigos. Bajo esa premisa, el motero siempre vuelve», explicó Combi.

Fin solidario: donaciones de tecnología Starlink

Uno de los aspectos más destacados de la agrupación es su perfil solidario. Cada vez que los encuentros generan un remanente económico, los fondos se destinan íntegramente a instituciones educativas de la región.

«El año pasado, con lo que fue quedando de cada evento, decidimos comprar antenas de internet satelital Starlink y donarlas a escuelas rurales de la zona. En Federación equipamos a la Escuela N° 17 ‘Recuerdos de Provincia’, y también llevamos conectividad a establecimientos de Villa del Rosario y Colonia Alemana. Si queda una monedita, se transforma en ayuda», subrayó el organizador.

Atractivos para los vecinos: stands, gastronomía y acrobacias

Aunque el almuerzo y la posterior peña con bandas en vivo y sorteos se realizarán puertas adentro para los inscriptos, los organizadores diseñaron una propuesta paralela en el predio exterior del hotel pensada especialmente para los vecinos de Federación y los turistas que deseen acercarse a observar los vehículos.

Exhibición de «fierros»: El público podrá recorrer de forma gratuita el sector de estacionamiento exterior, donde se concentrarán imponentes modelos de motocicletas de alta cilindrada y viajeros de larga distancia.

Feria de stands: Se instalarán puestos comerciales especializados que acompañan la caravana, dedicados a la venta de camperas de cuero, remeras temáticas y accesorios de viaje.

Paseo gastronómico: La organización solicitó formalmente la interrupción del tránsito en la calle lindera para habilitar un espacio de food trucks y carritos gastronómicos para el disfrute de las familias que paseen por la zona.

Autos clásicos y show motor: Como atractivo complementario, se presentarán algunos autos clásicos y se espera la participación de un aficionado brasileño que exhibirá su Ford Mustang, aportando color, rugido de motores y destrezas para animar la tarde antes de la desconcentración final, prevista para las 16:00 horas.