Imperio abre la quinta noche del carnaval de Concordia

En el marco del feriado de Carnaval, la fiesta se vivirá con intensidad en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, que volverá a ser escenario de una velada cargada de pasión, brillo, ritmo y emoción. Miles de vecinos y turistas eligen a Concordia para disfrutar de lo que se presenta como el carnaval más pasional del país.

Las boleterías estarán habilitadas desde las 20:00 horas, mientras que la apertura del predio serábre a las 20:30. El inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas.

Orden de salida

Para esta quinta noche, el orden de desfile será el siguiente:

Comparsa Imperio

Comparsa Ráfaga

Comparsa Emperatriz

Comparsa Bella Samba

Cada una desplegará nuevamente propuestas de gran nivel artístico y escénico, en una edición que ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en calidad como en convocatoria.

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el excelente desarrollo de las noches anteriores y anticiparon una jornada con expectativas muy altas, impulsada por el feriado y el entusiasmo del público.

Asimismo, se recuerda la importancia de asistir con el código QR de ingreso, ya sea en el dispositivo móvil o impreso, para agilizar los accesos y garantizar una experiencia ordenada y segura.

El Carnaval de Concordia continúa consolidándose como una gran fiesta popular que dinamiza la economía local, genera empleo y fortalece la identidad cultural de la ciudad, proyectándose cada vez con mayor fuerza a nivel regional y nacional.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas