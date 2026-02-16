7PAGINAS

Lunes 16 de febrero de 2026
Imperio abre la quinta noche del carnaval de Concordia

Este lunes 16 de febrero, el Carnaval de Concordia celebrará su quinta noche, anteúltima jornada de una edición que viene marcando récords de convocatoria y reafirmándose como uno de los eventos culturales y turísticos más relevantes del verano entrerriano.
Redacción 7Paginas

En el marco del feriado de Carnaval, la fiesta se vivirá con intensidad en el Corsódromo Atanasio Bonfiglio, que volverá a ser escenario de una velada cargada de pasión, brillo, ritmo y emoción. Miles de vecinos y turistas eligen a Concordia para disfrutar de lo que se presenta como el carnaval más pasional del país.

Las boleterías estarán habilitadas desde las 20:00 horas, mientras que la apertura del predio serábre a las 20:30. El inicio del desfile está previsto para las 22:00 horas.

Orden de salida

Para esta quinta noche, el orden de desfile será el siguiente:

Comparsa Imperio

Comparsa Ráfaga

Comparsa Emperatriz

Comparsa Bella Samba

Cada una desplegará nuevamente propuestas de gran nivel artístico y escénico, en una edición que ha mostrado un crecimiento sostenido tanto en calidad como en convocatoria.

Desde el Ente Permanente del Carnaval destacaron el excelente desarrollo de las noches anteriores y anticiparon una jornada con expectativas muy altas, impulsada por el feriado y el entusiasmo del público.

Asimismo, se recuerda la importancia de asistir con el código QR de ingreso, ya sea en el dispositivo móvil o impreso, para agilizar los accesos y garantizar una experiencia ordenada y segura.

El Carnaval de Concordia continúa consolidándose como una gran fiesta popular que dinamiza la economía local, genera empleo y fortalece la identidad cultural de la ciudad, proyectándose cada vez con mayor fuerza a nivel regional y nacional.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas