Viernes 5 de diciembre de 2025
Importante convenio entre el Municipio de Federación y la CAFESG para fortalecer el desarrollo productivo

En un hecho de gran relevancia para el crecimiento productivo local, el intendente de la ciudad de Federación, Ricardo Bravo, y el director del Centro Foresto Industrial, Carlos Bachmann, firmaron un convenio de comodato con la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), mediante el cual se efectuó la cesión de maquinarias al Municipio.
Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El acuerdo contempla la entrega de una afiladora, una laminadora y diversas herramientas de afilado, que serán destinadas a la Municipalidad de Federación. Según se informó, los equipos serán reparados en el Centro Foresto Industrial y posteriormente puestos en funcionamiento para su utilización en proyectos productivos locales.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que esta incorporación de maquinaria es un paso clave para potenciar el perfil productivo de la ciudad, ya que permitirá ampliar las oportunidades de inserción laboral, mejorar las capacidades técnicas y promover el desarrollo de habilidades vinculadas al trabajo industrial y foresto-industrial.

El intendente Ricardo Bravo subrayó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las instituciones para generar herramientas concretas que impacten de manera directa en la economía local, mientras que desde el Centro Foresto Industrial remarcaron el valor del equipamiento para acompañar procesos de capacitación y producción.