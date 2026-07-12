Importante despliegue policial en Concordia: 16 detenidos en operativos contra el narcomenudeo y otros delitos

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Drogas Peligrosas y de la Comisaría Tercera, en el marco de investigaciones judiciales por narcomenudeo, amenazas y un hecho de hurto.

Nueve detenidos en allanamientos por narcomenudeo

En una primera serie de procedimientos, personal de la División Drogas Peligrosas dio cumplimiento a tres órdenes de allanamiento dispuestas por el juez de Garantías Dr. Mauricio Guerrero, a pedido del fiscal Dr. Fabio Zabaleta.

Los operativos se realizaron en viviendas ubicadas sobre calles Güemes y La Pampa, donde la Policía obtuvo resultados positivos.

Durante los allanamientos fueron secuestrados:

55 envoltorios de cocaína.

Dinero en efectivo.

Siete teléfonos celulares.

Una balanza de precisión.

Una cámara filmadora.

Diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Como resultado del procedimiento, nueve personas mayores de edad fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia.

Otros siete detenidos en una investigación por hurto

En forma paralela, efectivos de la Comisaría Tercera realizaron nuevos allanamientos en el marco de una investigación por un delito de hurto.

Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados sobre calles N. Garat, Moreno y Lamadrid, y nuevamente N. Garat, donde también se obtuvieron resultados positivos.

Durante uno de los allanamientos, los uniformados encontraron a un hombre que incumplía medidas de restricción vigentes respecto de una mujer domiciliada en el lugar, por lo que fue inmediatamente aprehendido.

Cocaína, marihuana y dinero secuestrados

En estos procedimientos la Policía secuestró:

60 envoltorios de cocaína fraccionada para la venta.

Envoltorios con marihuana listos para su comercialización.

Cuatro teléfonos celulares.

Dinero en efectivo.

Por disposición del fiscal Fabio Zabaleta, fueron detenidos seis hombres y una mujer, todos mayores de edad, acusados del presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En tanto, uno de los aprehendidos también quedó imputado por desobediencia judicial en flagrancia, por disposición del fiscal Dr. Martín Jaime, al encontrarse violando una medida de restricción.

Intentaron ocultar la droga

Desde la fuerza policial informaron a 7Paginas, que parte de la droga había sido escondida dentro de una media que contenía una piedra, una modalidad utilizada habitualmente por vendedores de estupefacientes para arrojar rápidamente la evidencia ante la presencia policial.

Sin embargo, el rápido accionar de los efectivos impidió que los elementos fueran descartados, permitiendo su secuestro y fortaleciendo la investigación judicial.

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